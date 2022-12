Alfonso Herrera: Las razones por las que no se unirá a los RBD

En 2008, Poncho dijo en el programa En la luna con Jesús Guzmán: “El contrato se acababa en 2008 y en 2008 nosotros teníamos que decidir si eso continuaba o eso no continuaba. Y pues yo quería hacer otro tipo de cosas, quería actuar, que es algo que a mí me gusta. Y cuando yo expuse mi punto ante los ejecutivos de Televisa, ante Pedro Damián [productor del grupo] y ante mis compañeros fue como [sonido] porque el show no es mexicano, es una franquicia que se compró de un show en Argentina entonces si eso continuaba había que comprarle derechos otra vez a los argentinos y pues yo decidí que ‘gracias, pero no'”.

Mientras que en el 2011 dijo a People en Español: “Por ahora estoy concentrado en la actuación y muy contento con lo que está pasando”. Para el 2015, según cita el diario Noreste: “Confieso que cantar nunca fue mi gran pasión, pero RBD siempre será parte de mí”.

Alfonso con el Escorpión Dorado

Cuando se subió al auto con El Escorpión Dorado en 2018, cantó unas líneas del legendario tema Rebelde, pero al hablar sobre la posibilidad de un regreso fue tajante: “Pedro ya va a hacer un concepto nuevo”, haciendo referencia a telenovela y grupo musical que Pedro Damián lanzó ese año: Like, La Leyenda. Continuó: “El regreso ya va a estar cabrón, yo lo veo muy difícil que eso pase”.

Durante una entrevista con Ventaneando en 2021, Christian Chávez confesó: “A Poncho nunca le gustó estar en los escenarios, a él le gusta más estar al frente de la cámara y siempre nos lo dijo”. Agregó: “Va a ser un RBD de clóset, pero aún así lo queremos”.

En 2021, durante una entrevista con el diario venezolano El Universal, le dijeron a Poncho “Usted ha logrado con éxito desligarse de RBD. Él respondió: “Solamente estoy haciendo lo que me gusta, escogiendo los proyectos que me mueven y ha sido muy enriquecedor estar en los proyectos en los que siempre quise estar. En la actuación es donde mi voz suena más fuerte, en los escenarios”.

Es así como queda claro que su verdadera pasión es la actuación y no subirse a un escenario a cantar.