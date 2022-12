Yotam Dov, el productor influencer y fundador de We Rave You, trae grandes planes para este 2023

Yotam Dov, productor, artista y manager de artistas, experto en marketing y visionario, comenzó con una idea a fines de 2012 para conectar al público a través de la música que ama y se ha convertido rápidamente en una figura destacada en el mundo de la música dance y el líder de “We Rave You”, una de las plataformas de música electrónica más grandes de la actualidad con millones de seguidores en todas sus plataformas.

Proveniente de Israel, un eje central para la música electrónica y algunos dirán que la meca de la escena psytrance, Yotam ha estado viviendo y respirando música electrónica desde muy joven, artistas como The Prodigy, Fatboy Slim, Moby, Underworld, Chemical Brothers & Daft Punk tuvieron un gran impacto en él y lo atrajo a explorar el mundo de la música electrónica. “Recuerdo haber visto ‘Around The World’ de Daft Punk en MTV y ‘Firestarter’ de The Prodigy, estos videoclips y música me dejaron boquiabierto y quería más, pero estaba en las primeras etapas de Internet y no era tan fácil como hoy para encontrarte o educarte a ti mismo.” Yotam afirma sobre el pasado. “Sin embargo, cuanto más me sumergía en foros privados y comunidades, sabía que me enamoraba”, agrega Yotam.

Avance rápido hasta octubre de 2012, el año en que fundó We Rave You, Yotam revela la idea y la visión detrás de esto: “Estuve en México para un viaje a principios de 2012 después de que me liberaron del ejército y solía estar al día con la última música electrónica, toda la ‘burbuja EDM’ todavía estaba en sus inicios, pero yo estaba muy bien educado, todas las noches solíamos encontrarnos con nuevos amigos y salir y yo estaba a cargo de ‘el ambiente y la música’, vi cómo la gente estaba emocionada de escuchar esta música que era nueva para ellos, y me dije a mí mismo, estoy seguro de que habrá muchos más que estarían interesados ​​en escuchar la música que me gusta, volví a casa, abrí un Facebook página y el resto es historia”.

Hoy, 10 años después, Yotam Dov reflexiona sobre el progreso que ha tenido la marca desde sus inicios. “Al principio, quería que esto fuera una fuente de información, para que la gente pudiera descubrir nuevos talentos y música, pero a medida que crecía, quería que la marca fuera un paraguas de actividades más grandes, no solo en línea sino también fuera de línea. .”. Con más de 25 miembros en el equipo dedicados, gerentes de redes sociales, escritores, editores, creadores de contenido, diseñadores, gerentes de negocios y estrategias y de proyectos, Yotam y su equipo lograron llevar a We Rave You a la vanguardia, con más de 2 millones de seguidores en todas sus plataformas y más de 25 millones que llegan a su contenido en línea, pero suponemos que eso no fue suficiente para detener el hambre enorme y los grandes planes que tenía Yotam.

Solo unos años después de establecer la marca, We Rave You comenzó a organizar sus propios eventos de marca en algunos de los clubes, lugares y festivales más reconocidos. Los DJ más grandes del mundo ya se han presentado en estos eventos, incluidos Afrojack, Alok, W&W y Timmy Trumpet, por nombrar algunos.

“Organizar eventos físicos en todo el mundo con estos DJ super estrellas mundialmente aclamados demostró que somos más que un medio de noticias, somos una marca y podemos conectar a la audiencia tanto en línea como fuera de línea”. Sin embargo, el pasado mes de octubre, Yotam y su El equipo llevó la experiencia fuera de línea al siguiente nivel, organizando su propio evento de networking privado en Amsterdam Dance Event para sus clientes, socios y figuras de la industria; con más de 1000 asistentes, Yotam Dov y su equipo marcaron otro hito importante.

Actúa como manager de los artistas de más rápido crecimiento MR.BLACK & Teamworx, Yotam habla sobre sus planes personales para ellos: “Estamos trabajando en grandes giras y también un álbum para MR.BLACK y Teamworx está a punto de confirmar algunas colaboraciones importantes para 2023, también encabezarán nuestros propios eventos y estarán programados para tocar en algunos de los clubes y festivales más importantes el próximo año”. Este es solo el comienzo de lo que parece ser el mejor año de sus artistas hasta la fecha.

Yotam Dov revela los próximos planes para 2023 y lo que sigue para la marca: “Acabamos de anunciar una gran asociación en el juego con la compañía de juegos Azerion, donde organizaremos nuestro propio festival virtual en Hotel Hideaway & Habbo, estos juegos están siendo jugados por más de 3 millones de usuarios activos mensualmente, esta es la primera de muchas colaboraciones cruzadas que tendremos en 2023. Mi objetivo es conectar a la audiencia a través de diferentes experiencias. Además de eso, vamos a tener nuestros propios eventos en Alemania, Grecia, Tailandia, Japón, Croacia, el Reino Unido y muchos otros países y, por supuesto, seguiremos ampliando todos los aspectos actuales, empujando los límites y a nosotros mismos para ser más grandes y mejores. en lo que hacemos.”