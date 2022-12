Murió el salsero Lalo Rodríguez; famoso por la canción “Ven devórame otra vez”

El salsero Lalo Rodríguez fue hallado muerto el martes en un proyecto de vivienda pública en su natal Puerto Rico, informó la policía. Falleció a los 64 años de edad.

La Policía de Puerto Rico informó que una llamada al sistema de emergencias alertó a las autoridades, que se trasladaron al lugar, donde un familiar del artista identificó el cuerpo.

Autoridades informaron que no hay signos de violencia visibles en el lugar; serán la autopsia y otras pruebas las que determinen la causa de su muerte.

En las redes sociales del músico compartieron la noticia del deceso, aunque no especificaron qué habría ocurrido con Rodríguez. En la foto del cantante se lee un “Hasta siempre, Lalo Rodríguez”, y vienen los años de su nacimiento (1958) y muerte (2022).

¿Quién fue Lalo Rodríguez?

Ubaldo Rodríguez Santos, nombre de pila del artista, comenzó su carrera musical a los 12 años al unirse como cantante en la orquesta Tempo Moderno.

A los 16 años debutó como cantante profesional grabando su primer disco con el pianista puertorriqueño Eddie Palmieri, titulado The Sun of the Latin Music, el cual se convirtió en el primer álbum en obtener un premio Grammy anglosajón en el género de la salsa.

Con una carrera de más de 45 años, recolectó éxitos como ‘Ven devórame otra vez’, ‘Pero llegaste tú’ y ‘Nada de ti’. Lalo Rodríguez se distinguió como una de las voces más célebres en la historia de la salsa.