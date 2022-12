Henry Cavill con el corazón roto anuncia que ya no será más Superman

Henry Cavill anunció que ya no será de nuevo Superman en su cuenta de Instagram dejando a todos con la boca abierta, ya que en octubre pasado el actor dio la buena nueva de que volvería portar la capa del super héroe y los lentes de Clark Kent, pero al parecer eso no será así.

“Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran y es una noticia triste para todos. Después de todo, no regresaré como Superman. Después de que el estudio me dijera que anunciara mi regreso en octubre, antes de su contratación, esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida”, dijo el actor en su cuenta de Instagram.

El actor se muestra sorprendido y nada satisfecho con la noticia, pero no le queda de otra que aceptar lo sucedido y dar las gracias. Sin embargo, dio algunas razones del porqué sucedió.

“El cambio de guardia es algo que sucede. Respeto eso. James y Peter tienen un universo que construir. Les deseo a ellos y a todos los involucrados con el nuevo universo la mejor de las suertes y la más feliz de las fortunas”.

Asimismo aprovecho para despedirse de la mejor manera de sus seguidores demostrando su descontento por la noticia que aun no asimila.

“Para aquellos que han estado a mi lado a lo largo de los años, podemos llorar un poco, pero luego debemos recordar que Superman todavía está presente. Todo lo que representa todavía existe, y los ejemplos que nos da todavía están aquí. Mi turno de usar la capa ya pasó, pero lo que representa Superman nunca lo hará”, mencionó.

Al parecer los creadores le darán un giro a la historia que por obvias razones no requiere la presencia de Cavill. Por su parte, James Gunn dijo lo siguiente vía Twiter:

“En las etapas iniciales, nuestra historia se centrará en otra parte de la vida de Superman, por lo que el personaje no lo hará Henry Cavill. Pero acabamos de tener una gran reunión con Henry. Y somos grandes admiradores y hablamos sobre una serie de posibilidades emocionantes para trabajar juntos en el futuro”, publicó.