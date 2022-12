Concha Buika se inspira en Alondra de la Parra

Concha Buika es una de esas cantantes que impone con solo mirarla, no solo por los rasgos característicos que le ha obsequiado su ascendencia ecuatoguineana española, siendo acreedora de una belleza única, sino por poseer un talento inigualable que por su potente voz y electrizante interpretación, ha puesto a vibrar a su público desde hace más de dos décadas de trayectoria.

Es por ello que es difícil imaginar que algo logre retarla pero el momento llegó cuando decidió aceptar sumarse al proyecto Olé México GNP, pues en él tuvo que trasladar su estilo flamenco al regional mexicano de la mano de reversiones hechas por la Orquesta Filarmónica de Minería, teniendo que aprender a domar su carácter libre para acoplarlo a las partituras, un desafío que enfrentó con valentía.

“Creo que no hay que temer a los retos, y al enfrentarse a ellos hay que hacerlo con una sensación de normalidad total aunque por dentro estés que te mueres, tú por fuera divina, estupenda, diciendo: ‘¡Uff! Esto lo hago yo en dos segundos’. Y fue así como me tomé esto, no me dejé influenciar por miedos ni absolutamente nada de lo que sentía”, declaró Buika.

Su mayor inspiración para asumir el reto y salir victoriosa del mismo fue la mexicana Alondra de la Parra, quien lideró esta idea junto con su hermano, el actor Mane de la Parra, y a quien no sólo ve como amiga sino como ejemplo, admirada por su figura y la labor que ha realizado sobrepasando todos los retos para crecer su carrera como directora de orquesta alrededor del mundo, lo que asegura la llenó de motivación.

“Pero es una figura que es ejemplo de enfrentamiento a la vida y eso también me vino muy para arriba, eso me animó mucho, me ayudó, me dio valor y es por lo que me ha gustado mucho esta experiencia, porque cada vez que tú reinas fuera de tu zona de confort creces mucho y eso me ha dado esto, me ha cambiado hasta mi propia manera de componer, me ha servido mucho, fue muy constructivo”, resaltó la española Buika.