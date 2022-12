Celine Dion: Qué es el síndrome de persona rígida que padece

Celine Dion anunció que pospondrá varias fechas de su gira por Europa después del reciente diagnóstico de un raro trastorno neurológico que no le permite “cantar como estoy acostumbrada”, anunció este jueves.

La superestrella tiene el síndrome de la persona rígida (SPS, por sus siglas en inglés), que afecta a “algo así como a una entre un millón de personas”, dijo Dion en un emotivo video compartido en sus cuentas verificadas de redes sociales.

“Si bien todavía estamos aprendiendo sobre esta rara condición, ahora sabemos que esto es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo”, dijo. “Desafortunadamente, estos espasmos afectan todos los aspectos de mi vida diaria, a veces causando dificultades cuando camino y no me permite usar mis cuerdas vocales para cantar de la forma en que estoy acostumbrada”.

Celine y su padecimiento

El SPS es “un síndrome raro y progresivo que afecta el sistema nervioso, específicamente el cerebro y la médula espinal”, según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares. “Puede incluir rigidez muscular extrema, rigidez y espasmos dolorosos en el tronco y las extremidades, lo que afecta gravemente la movilidad”, dice el instituto. “Los espasmos pueden generar suficiente fuerza como para fracturar un hueso”.

Los tratamientos específicos “mejorarán los síntomas del SPS, pero no curarán el trastorno”, agrega el Instituto.

Dion ha tenido problemas de salud durante un tiempo, dijo, y agregó que cuenta con un gran equipo de profesionales médicos y el apoyo de sus hijos.

“Estoy trabajando duro con mi terapeuta de medicina deportiva todos los días para recuperar mi fuerza y mi capacidad para rendir de nuevo”, dijo. “Pero tengo que admitir que ha sido una lucha”.

Extraña cantar

La ganadora del Grammy dijo que cantar es todo lo que sabe y lo que ama. “Los extraño mucho”, dijo. “Extraño verlos a todos, estar en el escenario, actuar para ustedes. Siempre doy el 100% cuando hago mis shows, pero mi condición no me permite darles eso en este momento”.

Dion tiene “la esperanza de que estoy en el camino de la recuperación”, dijo. “Este es mi enfoque”.

La cantante agradeció a sus seguidores por sus “alentadores deseos de amor y apoyo en las redes sociales”.

“Esto significa mucho para mí”, concluyó Dion su mensaje entre lágrimas. “Cuídense. Que estén bien. Los amo mucho, y realmente espero poder verlos de nuevo muy pronto”.

Los espectáculos de primavera de 2023 de Dion se reprogramarán para 2024, y ocho espectáculos del verano de 2023 se cancelarán, dice la publicación