Bruce Willis se encuentra en estado delicado de salud

Bruce Willis y su ex esposa, Demi Moore, confirmaron a principios de año el retiro del actor luego de que fue diagnosticado con afasia. Una enfermedad que afecta la capacidad de habla y la comprensión tanto del lenguaje escrito como verbal.

Ante este panorama, Sylvester Stallone habló de la complicada situación que enfrenta su colega y amigo. El actor italoamericano, que recientemente estuvo envuelto en la polémica luego de que su esposa inició los trámites de su divorcio. Lamentó los duros momentos que atraviesa Bruce Willis y reveló que no ha tenido comunicación con él desde que se informó de su padecimiento.

“Bruce está pasando por momentos muy, muy difíciles. Así que ha estado algo así como incomunicado, eso me mata. Es muy triste”. Comentó Silvester Stallone en una entrevista para The Hollywood Reporter.

Bruce y su amistad con Stallone

Sylvester Stallone y Bruce Willis se convirtieron en cercanos amigos en la década de 1990, aunque han tenido algunos roces a lo largo de su carrera. Ambos trabajaron juntos en las primeras dos cintas de la franquicia Los indestructibles.

Durante las grabaciones que la tercera entrega de Los indestructibles (que se estrenó en 2014). Los actores tuvieron serias diferencias debido a que Bruce Willis exigía un pago mayor al que le ofrecía Stallone, lo que finalmente derivó en la salida de Willis y el fichaje de Harrison Ford.

Sin embargo, poco después las estrellas de Hollywood hicieron las paces y retomaron su amistad. De hecho el protagonista de Rocky fue uno de los primeros en compartir un mensaje de apoyo a Bruce Willis tras darse a conocer que abandonaba la actuación.

“Nos conocemos de un largo camino, orando por lo mejor para ti y tu maravillosa familia”, escribió en redes sociales al pie de una fotografía en la que aparece junto a Willis.

Lo acompaña su familia

El actor de Duro de matar se encuentra acompañado por su esposa, Emma Heming, sus cinco hijas y Demi Moore. En una reciente entrevista para The Bump, la pareja de Willis habló de las dificultades por las que ha pasado su familia a raíz de los problemas de salud del famoso.

“Lucho con hacer tiempo para cuidarme todos los días. Pongo las necesidades de mi familia sobre las mías, lo que encuentro que no me hace ningún tipo de héroe.

Ese tipo de cuidado por todo mundo en mi casa había afectado mi salud mental y mi salud en general. Y no le servía a nadie en mi familia. Alguien me dijo no hace mucho que cuando cuidas de más a alguien, acabas cuidándote menos a ti misma. Eso me hizo hacer una pausa y en verdad resonó en mí”, dijo.