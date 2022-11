Mando promociona en Querétaro su sencillo titulado ‘Ángeles’

Lorena Rudo

El cantante, Mando, se encuentra de gira en Querétaro para promocionar su más reciente sencillo titulado ‘Ángeles’, con el que busca dejar su sello musical en la zona del bajío.

En entrevista para AM de Querétaro el cantante originario de Monterrey compartió los detalles de su nuevo sencillo que trata de “esos buenos amigos que te recuerdan que debes seguir adelante y no mirar atrás, y no dejarte atrapar por las redes de esa persona tóxica”.

Mando es de los jóvenes cantantes que buscan revolucionar la música con una fusión de pop y cumbia con el que busca imprimir su sello original.

Con más de 53,800 suscriptores en la plataforma de YouTube, Mando promociona su más reciente sencillo ‘Àngeles’ cuyo videoclip ya cuenta con más de 800 mil reproducciones.

“Yo empecé en la música a los 11 años, sin embargo, fue hasta los 17 que lo hice formalmente…Es para mí un orgullo estar en Querétaro para promocionar mi música, siempre aquí he tenido un buen recibimiento”, refirió.

Mando se ha presentado en grandes escenarios no solo en México, sino en América Latina, tales como:

Festival Internacional de Viña del Mar

Zócalo de la Ciudad. De México

Foro Sol

Palacio de los Deportes

Arena Monterrey

Auditorio Nacional

