The Weeknd anuncia concierto en México, esto es lo que se sabe

The Weeknd reveló que llevará su voz a los escenarios del Foro Sol de la Ciudad de México gracias a su nueva gira musical titulada After Hours Til Dawn.

El intérprete de Pray for me regresará a nuestro país en 2023, pero la preventa está a punto de comenzar. Estos son los detalles para que puedas adquirir tus entradas para el próximo concierto de The Weekend.

The Weekend en México: ¿cuándo y dónde será?

El cantante se presentará en la Ciudad de México para exponer parte de los sencillos que componen su nuevo álbum. Solo se presentará un día de septiembre, así que prepárate para conseguir tus boletos antes de que se terminen.

La gira de After Hours Til Dawnempezará en Reino Unido el próximo 10 de junio de 2023 y estará dando conciertos a lo largo de Europa hasta llegar al continente americano con su presentación en la Ciudad de México. Después seguirá dando espectáculos en Latinoamérica hasta llegar a la capital de Chile.

Los fanáticos mexicanos de The Weeknd podrán disfrutar de su presentación el próximo 29 de septiembre en el Foro Sol de la Ciudad de México.

¿Cuándo es la preventa?

Aunque aún faltan varios meses para el concierto del cantante, ya la preventa está a punto de comenzar a través de Ticketmaster, aunque los precios de los boletos aún no han sido revelados:

Venta anticipada Spotify para fans seleccionados: miércoles 7 de diciembre de 2022 10:00 a 23:30 horas.

Preventa Citibanamex: 7 de diciembre de 2022 14:00 a 23:00 horas.

Venta general: jueves 8 de diciembre de 2022 14:00.

La venta anticipada de Spotify es una oferta que le ofrecen a los oyentes de ciertos artistas. La plataforma elige a los usuarios que han sido nombrados como ‘fans principales’ y les manda un correo con los datos para adquirir entradas antes.