El espectáculo ‘We Will Rock Jude’ llega a México

Una atmósfera de nostalgia, emociones y recuerdos se vivirá el sábado 10 de diciembre en el Teatro Centenario, en el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Al realizar un homenaje a las icónicas bandas internacionales Queen y The Beatles en las voces de cantantes mexicanos.

Un espectáculo que conectará varias generaciones, no sólo por los temas que han sido éxitos por años, también con la calidad de la producción y espectáculo multimedia que enmarca las interpretaciones de Daniel Gutiérrez, líder y vocalista de La Gusana Ciega, banda influenciada por el Cuarteto de Liverpool; y Melina.

El espectáculo ‘We Will Rock Jude’ ha sido un éxito en diversas ciudades de la República Mexicana, incluso con ‘Sold Out’ en plazas que han regresado, debido a la interpretación de Daniel, que con su estilo único interpreta las canciones de The Beatles, ya que no busca imitarlos, sino rendir un tributo.

Mientras que el grupo Melina, junto con su líder Víctor Carré, se esmera en cada nota, por ello, Peter Freestone, asistente personal de Fredy Mercury en sus últimos 12 años, señaló que es una de la mejores bandas que interpreta a Queen; lo cual consideran que es un halago, debido a él ha viajado alrededor del mundo y ha visto a miles de bandas que les rinden tributo.

Te podría interesar: Valentín Elizalde: lanzan disco póstumo a 16 años de su último concierto

En noviembre realizarán una pausa, debido a que Daniel Gutiérrez hará una gira en Estados Unidos, pero en diciembre regresan con el mismo ánimo para tocar el días tres en Tlaxcala; el día 10 en Veracruz; el 17 en Monterrey y el 18 en el Teatro Diana en Guadalajara.

El próximo año en enero 2023 tiene planeado visitar el 28 en Toluca; Teatro Morelos, 29 Pachuca; Auditorio Gota de Plata. Y para el mes de febrero el día cuatro en CD Juárez; Auditorio Municipal Benito Juárez y el cinco del mismo mes en Chihuahua; Teatro de la Ciudad.

Mauricio Padilla es el productor y creador del espectáculo, que nació el año pasado y su primera presentación fue en Irapuato, Guanajuato, donde tuvieron una gran aceptación, debido a que el público los alentó a seguir adelante, hacer crecer el proyecto y presentarlo en nuevos lugares.

Con información de Juan Carlos Machorro