“(El doctor) me dice ‘por el cuadro de sobredosis las horas más difíciles son las 72 primeras horas’. Para mí como que se me cayó el alma a los pies, y me va cayendo el veinte de que eso es una sobredosis porque yo no sabía cómo era eso tampoco, mando a hacer un examen antidoping y sí salió positivo a cocaína. Fueron horas y días de pesadilla”, le dijo a De primera mano.

¿Por qué el antidoping a Andrés García?

Aunque Margarita Portillo no quiso decir quién proporcionó la droga al actor, aseguró que tiene una idea. Según esta versión, García estuvo a punto de morir luego de ser encontrado en el suelo de su casa en un estado casi inconsciente, lo que agrava su cuadro de cirrosis.

“Lo sé, Andrés es un adulto y si se lo llevan es porque Andrés lo solicita”, contó luego de que personas que lo ayudan le contaron que estaba encerrado en una habitación. Actualmente, presenta una baja saturación de oxígeno, además de un absceso en una pierna que se encuentra hinchada. Sus pulmones también están afectados y se suma a la condición en la médula espinal que destruye sus glóbulos rojos.

“Está delicado, no puede prescindir de su tanque de oxígeno, es lo que me preocupa, y luego que es tan necio”, apuntó. Esto fue luego de que afirmara que “tuvieron que inhabilitar el elevador del piso donde estaba Andrés y lo sometieron en una silla” al llegar al nosocomio.