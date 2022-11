Miley Cyrus supera un ataque de ansiedad en Corona Capital

En la última noche del Corona Capital, Miley Cyrus anunció que su concierto duraría 15 minutos menos de lo previsto. La explicación: Cyrus sufrió un episodio de ansiedad antes de salir al escenario.

“¿Alguna vez han se han sentido muy ansiosos, sin razón aparente, y con mucha inseguridad? Yo me siento así ahora y no sé por qué. Tenia miedo porque me sentía sola pero ahora los veo y sé que no estoy sola, si mi música les ayudó vamos a superar esos miedos juntos” dijo la cantante de country y pop antes de su concierto.