Sandra Echeverría se separa de Leonardo de Lozanne

Sandra Echeverría rompió el silencio y declaró durante una entrevista la situación actual en la que se encuentra su matrimonio con el cantante y conductor, Leonardo de Lozanne, al revelar que se encuentran separados.

En la transmisión del podcast ‘Señoras Punk’, la actriz aprovechó para explicar su sentir con esta crisis matrimonial. Y lo que causó que ambos llegaran a esta decisión, a la que calificó como “la más difícil de su vida”.

“He tenido una semanas bastantes complicadas, he estado en un momento bastante complicado con mi esposo. Ya de repente empezamos a ver que ya no hay empatía en ciertas cosas. Que ya no hay apoyo en ciertas cosas, de repente uno se idealiza a la otra persona. Y de repente quieres que sea de cierta forma y de repente no es y te frustra”, confesó.