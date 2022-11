Querétaro tendrá una velada nostálgica de rock

Querétaro se prepara para rockear con la próxima presentación de la banda Icons of Classic Rock, que ofreció una rueda de prensa para hablar sobre su concierto, el sábado 19 de noviembre en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez.

Asimismo con la presencia de su alineación, Dave Evans de AC/DC, Dave Bickler de Survivor, Alex Ligertwood de Santana, Fran Cosmo de Boston. Wally Palmar de Romantics, Paul Shortino de Quiet Riot y Johnny Edwards de Foreigner. La banda dio detalles del show, que genera expectativa en el público, desde los más fieles seguidores del rock en Querétaro. Hasta los nuevos públicos que hallan un refugio musical en las nuevas canciones.

Los integrantes de la banda se dijeron contentos por pisar tierras queretanas y dispuestos a darlo todo en el escenario, en una gira que traerá sus grandes éxitos. Como “Cum on Feel the Noize”, “Eye of the tiger”, “Waiting for a girl like you” y muchas más.

El público podrá revivir las voces que marcaron la historia del Rock, en la década de los 70s y 80s. En un concierto espectacular, que promete levantar a todos de sus asientos.

En la misma rueda de prensa, se anunció la rifa de una guitarra autografiada por todos los integrates de la agrupación, que finalizará como sello de garantía del buen rock. Y del gran ambiente qu entrgan cada vez que se juntan estos “mounstruos” del escenario.