Franco Escamilla reacciona a chiste de ‘Platanito’ sobre Debanhi

Franco Escamilla reaccionó, en su programa ‘Mesa Reñoña’, a la situación que enfrenta su colega Alejandro Verduzco, mejor conocido como ‘Platanito’, tras divulgarse un video en el que cuenta un chiste sobre el feminicidio de Debanhi Escobar.

En la ‘Mesa Reñoña’, la influencer Ana Valero pidió que mejor se le exigiera al Gobierno garantizar la seguridad. Y no arremeter contra ‘Platanito’ por el chiste de Debanhi. Ante esto, Franco Escamilla reaccionó.

“Es mucho más fácil echarle la culpa a un comediante, porque hay gente muy pen…, perdónenme que se los diga así, que de corazón cree que por hacer un chiste de esos alguien va a decir, ‘sí es cierto, voy a ir a golpear o matar a una mujer’. No señores, la gente que violenta mujeres son imbéciles. Que algún daño tienen a nivel cerebral, que no podemos entender y van a hacer sus pen… existan o no esos chistes”, señaló.

Franco Escamilla reprobó que en México no se logre controlar a quienes violentan y asesinan a mujeres. Ya que la vida es un derecho humano que no debe ser arrebatado. Sin embargo, está en contra de quienes cancelan a los comediantes por hacer chistes sobre el tema, como lo hizo ‘Platanito’ al hacer referencia a Debanhi.

Franco a favor del público

“No necesitas ni de leyes, ni de religión, para saber que matar a alguien está mal. O sea, es algo básico. La vida, dice la ley, es un bien intrínsecamente válido, pero a mí si me ca… que a partir de ahí, se suelte a ‘¡no, es que deben de quitar a todos los comediantes!’”, añadió.

Además, Franco Escamilla afirmó que el chiste de ‘Platanito’ sobre Debanhi pudo ser ofensivo para los allegados de la víctima. Incluso, se mostró empático ante la familia. No obstante, considera que el trabajo de un comediante no incita a realizar feminicidios.

“Es un chiste. Que no te gustó, que fue de mal gusto, que es ofensivo para los familiares de la muchacha, claro que es ofensivo para los familiares, a mí no me haría ni pu… gracia […] pero no podemos decir, ‘nadie va a hacer chistes de nada porque luego vaya a ser que eso provoque que pasen esas cosas’”, reaccionó Franco Escamilla al chiste de ‘Platanito’ sobre Debanhi.