Lil Peep: Esto es lo que publicó el rapero de 21 años antes de morir

“Cuando muera, me amarás”, fue el mensaje que el rapero Lil Peep dejó en Instagram un día antes morir. El neoyorquino de 21 años que falleció el 16 de noviembre, era considerado una de las nuevas estrellas de la música urbana.

De hecho, en sus canciones el rapero hablaba del suicidio y uso de drogas. “Tengo la sensación de que no voy a estar aquí para el próximo año”, cantaba ya en 2015 en su tema “The Way I See Things”, correspondiente a su primer trabajo digital.

Al joven artista lo encontraron en el bus que lo transportaba a Tucson (Arizona), donde daría un concierto en unos días.

Uno de sus representantes confirmó la noticia de la muerte del rapero, cuyo verdadero nombre era Gustav Åhr, sin especificar la causa del deceso. Sin embargo, la policía sospecha que el fallecimiento se debió al abuso de drogas.