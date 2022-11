Pete Davidson es captado en una cita con Emily Ratajkowski

Pete Davidson ya olvidó a Kim Kardashian y ahora sale con la modelo, empresaria y actriz de 31 años, Emily Ratajkowski.

De acuerdo a lo revelado por un insider para el tabloide estadounidense USWeekly, Davidson y Ratajkowski están saliendo en plan romántico. Las celebridades cruzaron caminos luego de que un amigo en común los presentó. Según las declaraciones de la fuente, la pareja sólo ha salido unas cuántas veces, pero la química entre ellos es innegable y a Emily “le encanta” lo “gracioso” e “inteligente” que es Pete.

“Pete y Emily han estado hablando durante un par de meses. Están en las primeras etapas [de la relación], pero ambos se gustan mucho. Pete hace reír a Emily y a ella le encanta lo inteligente que es”, reveló el insider.

La noticia de un supuesto romance entre la modelo y el comediante llega un mes después de que Emily declarara en exclusiva para Harper’s Bazaar que ha estado disfrutando de su soltería y las citas después de su divorcio con Sebastian Bear-McClard, de quien se separó en julio del presente año debido a rumores de infidelidad.

“Fue difícil para mí tener una cita con alguien y pensar en cuánto me gustaba o no. Había estado pensando en cómo me percibían, qué querían de mí, qué significaba esto sobre mi autoestima… Ya no tengo eso. Así que ahora es muy divertido ir a cenar con alguien y decir: ‘Genial. Realmente disfruté estas partes de ellos. Realmente no me gustaron estas otras partes’”, expresó la también actriz.

Pete Davidson y Emily Ratajkowski

Tanto el comediante como la modelo terminaron sus respectivas relaciones durante el verano de 2022.

Pete Davidson, de 28 años, se separó de Kim Kardashian, de 42, luego de diez meses de un intenso noviazgo; mientras que Emily Ratajkowski le solicito el divorcio al productor Sebastian Bear-McClard tras casi cuatro años de matrimonio y un hijo en común: Sylvester, de 20 meses de edad.

Curiosamente, una vez que Davidson y Kardashian terminaron, las especulaciones sobre la próxima pareja del comediante no se hicieron esperar, pues éste es famoso por salir con celebridades del más alto nivel, como Ariana Grande, Kaia Gerber, y Kate Beckinsale; por mencionar algunas.

De hecho, poco antes de que Ratajkowski y Davidson comenzaran a salir, el conductor Howard Stern sugirió que la pareja debería darle una oportunidad al amor: “Todo el mundo está especulando quién será la siguiente. Creo que Pete Davidson debería salir con Emily Ratajkowski. Es una belleza… Eso sería un buen enfrentamiento”, señaló.

Hasta ahora, ninguna de las celebridades involucradas se ha expresado al respecto.