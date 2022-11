Danna Paola sufre accidente en su show en Guadalajara

Danna Paola arrancó su tan esperada gira XT4S1S, el show que marcó el inicio del tour tuvo lugar en Guadalajara. La cantante finalmente se reunió con sus queridos fans, tras haber pospuesto por varios días sus presentaciones debido a que los proveedores no cumplieron con las entregas acordadas para su fechas en San Luis Potosí el 4 de noviembre.

Y cuando por fin comenzó su gran gira, sufrió un accidente en pleno concierto. La versión de Danna es que se golpeó ella misma y la ceja se le comenzó a inflamar debido al fuerte golpe por lo que detuvo unos minutos el evento.

Danna se abre la ceja

“Me abrí la ceja, literal, no es broma. No sé si los de primera fila vieron. Estoy bien, se los juro”, aseguró la cantante a sus fans antes de solicitar cinco minutos para que la atendiera el médico. Cuando regresó se dirigió nuevamente a la audiencia y les explicó lo sucedido, “Cuando yo me hice hacia atrás, creo que me pegué con mi rodilla o algo así y se me empezó a inflamar el ojo. Dejé de ver y yo seguí”.

La presentación continuó, y Danna Paola apareció con un vendaje alrededor de la cabeza que también le cubría la ceja lesionada y el ojo. Minutos después sus apasionados seguidores, le lanzaron como símbolo de cariño un peluche de Dr. Simi personalizado, un detalle que puso muy contenta a Danna. Antes del cierre de su primer concierto de la gira, le dedicó unas palabras a sus fanáticos y se retiró muy agradecida a pesar de lo sucedido.

“Guadalajara, voy a recordar esta noche toda mi puta vida. Me acaban de dar el mejor opening night de mi vida. Me voy con un chipote en el ojo pero feliz, agradecida, gracias por su energía, su amor. Lo dimos todo, gracias.

Se disculpa

Una vez finalizó el primer show de su gira XT4S1S, Danna pidió sinceras disculpas por acortar su set y publicó una historia a través de su cuenta de Instagram donde dio más detalles del estado de su estado de salud.

“Guadalajara, gracia infinitas. Es muy loco que me haya sucedido esto, ya me pusieron una venda tengo que tener compresas frías. Pero, el tamaño del chichón, literal, del moretón es este bulto que está aquí. Pero se dio todo, gran opening night, XT4S1S tour

Por su parte, su actual pareja, el músico Alex Hoyer, le dedicó palabras de ánimo y la felicitó por el concierto que dio a pesar de su herida en la ceja.

Alex Hoyer la felicita

“Estoy tan orgulloso de ti y de como sacaste este primer show adelante. Felicidades por el inicio de este gran tour que se que va a inspirar a muchísima gente, te amo y te admiro como no tienes idea.

“Profesional Danna Paola que se abrió la ceja y siguio con su show, proud”, “Con una ceja rota y media tuerta pero siempre fashion con la venda de brillitos”, “Todos mis respetos hacia Danna Paola”, “Como la grande que es, salió a darnos más de ella”, “Toda una estrella”, “Necesita una limpia”, estos fueron algunos de los comentarios que sus fans escribieron en Twitter. Donde le agradecieron por continuar con el concierto que tanto habían esperado y le desearon pronta recuperación.