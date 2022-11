Regina Villaverde: Ella es la joven que interpretará a Gloria Trevi

Regina Villaverde es la actriz elegida por Carla Estrada para dar vida a Gloria Trevi en la bioserie de la cantante que llevará por nombre ‘Ellas soy yo’, que el pasado lunes 7 de noviembre comenzó grabaciones en la Ciudad de México.

Carla Estrada está al frente de la producción, la cual se viene preparando desde hace varios años teniendo en cuenta el peso que ha tenido la cantante en el medio artístico y las acusaciones en las que se vio involucrada hace 18 años, mismas que la llevaron a pasar una temporada en prisión.

La serie contará la versión “oficial” de la vida de la regiomontona. Sin duda, ha generado gran expectación debido a las situaciones controversiales que rodean los inicios de su carrera y su relación con otros artistas o figuras del espectáculo mexicano.

Quién es Regina Villaverde, la joven que será Gloria Trevi en bioserie

Es originaria de la Ciudad de México y fue elegida para el papel por medio de un largo proceso de castings. Se sabe poco de ella, ya que este proyecto representa su debut.

La joven compartirá escenas con Jorge Poza, que encarnará a Sergio Andrade, aunque en la serie se llamará César Augusto para evitar problemas legales.

“Yo me siento identificada con ella porque mi sueño siempre fue ser actriz. Ya platiqué con ella, no tuve mucho tiempo de poder platicar.

Está muy feliz conmigo y yo con ella. No pude hablar mucho con ella, lo que sí es que me dijo que era una niña muy soñadora, muy leal, como yo soy, entonces eso me sirvió mucho”, dijo Regina Villaverde ante las cámaras de Edén Dorantes.

Al elenco también se suma Ingrid Martz, que será Gloria Ruíz (mamá de la cantante; Ignacio López Tarso, el abuelo de Gloria Trevi, y Lessy, que encarnará a una de sus amigas más cercanas en su juventud.

Aún se desconoce que actriz interpretará a la cantante en su etapa adulta. El resto del elenco lo conforman Majo Edgar, Pamela Vargas, Paulina Maya e Ivanna Benítez, que serán el grupo de compañeras de la artista cuando estuvo en la ‘academia’ de Andrade. Se sabe que la serie contará la incursión de la famosa en la música y la actuación, así como su caso de abuso.

Cabe recordar que Gloria Trevi estuvo casi cinco años en prisión acusada de abuso de menores. A finales de septiembre de 2004, un juez revisó su caso, fue absuelta de todos los cargos y reconocida como víctima de maltrato por parte de su ex pareja, Sergio Andrade, quien apareció en su vida cuando ella tenía 15 años.

Ella soy yo, Gloria Trevi’ apoyará fundaciones

El equipo de producción de Carla Estrada, incluido el elenco principal, se dio cita en una locación de la colonia Del Valle para dar el claquetazo final y recibir una bendición religiosa. A la presentación se unió Gloria Trevi a través de una videollamada en la que dedicó el proyecto a su hija Ana Dalay, que falleció siendo una bebé a finales de la década de 1990 en condiciones que aún siguen siendo un misterio.

Por su parte, Carla Estrada señaló que espera que contar esta historia sirva para que la sociedad denuncie y no permita el abuso y la violencia contra menores y mujeres. Por medio del proyecto se lanzó una campaña, que estará apoyada por el Consejo Ciudadano, el Instituto Politécnico Nacional y la Fundación Televisa.