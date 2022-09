Clyo Mendoza trae su poesía al Hay Festival de Querétaro

Magdiel Torres

La poeta Clyo Mendoza se reúne con un grupo de poetas de su generación para compartir su obra y hablar en torno a la producción literaria del país ante la presentación de libro ‘86-96’, editado por Juan Carlos Franco. También conversa con Rosa Montero dentro de las actividades del Hay Festival Querétaro.

¿La etiqueta de poesía joven le viene bien a esta generación o por el contrario es una especie de estereotipo?

Pues yo creo que ya ni siquiera somos tan jóvenes, quizá cuando empezamos y nos conocimos éramos un poco más jóvenes. Teníamos una perspectiva un poco más esperanzadora de la poesía. Teníamos la perspectiva de vivir de eso. Creo que muchas cosas han cambiado al darnos cuenta de cómo es la realidad editorial. No sé muy bien qué es la juventud, francamente. Sobre todo dada las circunstancias, el contexto político, lo social y las cuestiones de la pandemia. Somos, no solo como generación, sino en general, una era que ha tenido que madurar y avejentarse al gran velocidad y todas las crisis que hay de por medio al final es lo que hace adulta o a una generación. Entonces, te digo, ya no sé qué es ser joven.

En esta ocasión tendrás oportunidad de conversar con Rosa Montero ¿Qué es lo que podemos esperar de este encuentro?

Me emociona mucho platicar con Rosa Montero porque, además de ser una de las voces de la literatura española más representativa de ese país, creo que tenemos algunas cosas en común desde diferentes perspectiva dada la generación la que pertenezco y las cosas que me ha tocado ver y ella con la experiencia que tiene como escritora y como persona en este mundo. Sé que ella está muy interesada en todos los procesos de duelo que es algo que yo también abordo en mis libros. Sé que también tiene una fascinación como yo la tengo por las personalidades artísticas que han tenido que ver con la locura o con la neurodivergencia y ese hilo muy sutil que conecta al genio y con lo que conocemos con la locura. Creo que va a ser una conversación muy rica.

