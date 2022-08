‘Valentina’, cerveza artesanal para visibilizar labor de mujeres productoras

Gonzalo Flores

‘Valentina‘ es el nombre de la segunda cerveza artesanal que se produce de forma colectiva, a nivel nacional, gracias al esfuerzo de alrededor de 300 mujeres que conforman el colectivo Adelitas Cerveceras Mexicanas Mujeres con Temple, originarias tanto de Querétaro como de otros estados del país.

Una producción, que a su vez, tiene la finalidad de financiar la organización y participación en el segundo encuentro de Mujeres Cerveceras Latinoamericanas para el que México será la sede los días 20 y 21 de octubre en el World Trade Center de la Ciudad de México. Encuentro donde será la presentación oficial de ‘Valentina‘.

Chantal Alonso, socia fundadora de Adelitas, resaltó que se trata de la segunda producción que se realiza en colectivo desde el nacimiento de la organización en 2019; sin embargo, la pandemia por COVID, generó una pausa en su labor.

Una labor que comenzó con siete mujeres en ese momento y que hasta la fecha, reúne a más de 300 mujeres de todo el país que se han sumado al colectivo, en vías de potenciar el trabajo y alcance de su producción. Un objetivo aún mayor, es mostrar como las mujeres unidas, pueden alcanzar metas y sobresalir con recetas nuevas, de gran calidad.

“Creo que no hace muchos años empezaron muy pocas en la industria y hoy podemos ver la gran cantidad de mujeres y no se esperaba esa respuesta ni el impacto que está teniendo su papel; este papel es muy importante porque antes se tenía una idea de que solo una cervecera era la que hacía cerveza y aquí nos dimos cuenta de que cada una de las mujeres que participan en la industria son importantes, desde las que producen, como las del área comercial, las del área de marketing, todas son importantes y a partir de esta red de Adelitas todas hemos tenido la oportunidad de ir creciendo juntas”, agregó.

Miritha Porter, integrante del colectivo; agregó que si intención es producir cerveza artesanal con la que se recupera la identidad histórica de las mujeres en el país.

“Valentina es la segunda cerveza que hacemos como colectivo, un poco la idea es hacer cervezas con nombres de diferentes mujeres que revolucionaron no solo en México, sino en la historia en general, en la historia siempre vamos a encontrar mujeres a las que le debemos el voto, alguna mujer a la que le debemos pilotear aviones, alguna mujer a la que le debemos correr el Maratón de Boston, porque en su momento nada de eso era permitido para las mujeres y la intención es seguir produciendo cerveza con nombres que nos permiten mostrar que hay mujeres que pueden cambiar la historia”, expuso.

Las ventas, en su momento, de ‘Valentina‘ servirán para sortear gastos para su participación en el segundo encuentro de Mujeres Cerveceras de Latinoamérica; a pesar de que cuentan con patrocinios, buscan apoyar a que las mujeres que participan en el colectivo puedan estar presentes en su lanzamiento.

“‘Valentina viene porque justamente esperamos el segundo encuentro de Mujeres Cerveceras de Latinoamérica y esto nos ayuda muchísimo a sacar un poco de dinero, hay muchas cosas que se necesitan porque invitamos a muchas chicas y este año queremos darles el lugar que se merecen no porque antes no se les hubiera dado sino porque no contábamos con los recursos para hacerlo, entonces ‘Valentina’ nace justamente para crear estos fondos”, añadió Chantal Alonso.