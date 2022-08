Igor Soyyo se presenta esta noche en Querétaro

Redacción

El cantautor colombiano Igor Soyyo llega a Querétaro, la cual es la segunda ciudad de cinco, que son parte de su gira “Hagamos una canción Tour”. La cita es este miércoles 24 de agosto a las 21:00 horas, en Wicklow Irish Pub.

Se trata de un artista, productor musical, investigador de medios y educador. Tiene una trayectoria en la industria musical de más de 15 años.

En el año 2017 presentó el show “Igor y las 40 Billboard”, con el cual ha sido invitado a escenarios internacionales como el “One Man Band Festival” en Montreal, Canadá, siendo el primer latinoamericano en haber tenido dicha distinción.

Fue solista invitado con la Filarmónica de Bogotá en la celebración del centenario del cine Bogotano.

En Colombia, su país natal, ha participado en diferentes festivales nacionales e internacionales como “Rock al Parque” en Bogotá, “La Fete de la Musique” en Barranquilla, “Festival Altavoz” en Medellín, “Festival Blues en el Balcón” en Sevilla, “Festival del Viento y las Cometas” en Villa de Leyva y en el “Festival Internacional de la Cultura de Boyacá” en Tunja.

En el cine su música ha formado parte de películas como “Elías”, “Chivas”, “Mediador”, “NeoNato”, “Pueblo sin Tierra”.

En televisión su obra musical ha aparecido en series como “Todo lo que vemos”, “Plaza Sésamo”, “Callejeando” y “Ensamble”. Además, ha musicalizado las campañas publicitarias “Festival Internacional de la Cultura” y “La Alquería”.

Como productor musical tiene su propio estudio y sello discográfico llamado “Ziggurat Records”, en donde ha trabajado en más de 15 álbumes y en más de 50 sencillos para artistas independientes.

Ha lanzado los álbumes “Mango Blues” el 16 de octubre de 2020 y ese mismo año lanzó “Tan cerca como se pudo” el 4 de diciembre.

Actualmente promociona en su página www.igorsoyyo.com su juego “El rancho de Igor” y en el link RadioIgor que está en dicha página 10 de sus grandes éxitos.

Entre las canciones más importantes de Igor Soyyo destacan “Roto”, “Solo y depresivo”, “No me abandonas”, “Mango Blues”, “Mi negra llora”, “Tú no me das bola”, “Lágrimas Negras”, “Lento”, “A la calle Luis”, “Arrocito en Bajo”, “El disco”, “Comer”, “Marta no me traiciones”, “El colibrí”, “Navidad de mí”, “Atmósferas”, “La última P”, “Cacho con Cacho” Feat. Estudiantes de C. Rodrigo de Triana, “Tu Tu Pa”, “Lento”, “Todo lo bonito”, “Mal amigo” Feat. L. Qüin, “No me abandonas”, entre otras.

Para el álbum “Mango Blues” contó con la participación de reconocidos músicos como Alejandro Duque (Aterciopelados, Bajo Tierra, Tequendama, entre otros), Natalis (corista de Mariah Carey y Kanye West), el CU4RTETO M4NOLOV (representantes de Colombia en competencias internacionales) y Los Hermanos Hidalgo (Pedrina, Petit Fellas).

En el 2020, al poco tiempo de haber lanzado “Roto”, el primer sencillo de su álbum “Mango Blues”, alcanzó más de 450k reproducciones en Spotify y YouTube y obtuvo más de 2k playlists de usuarios independientes. En tan solo 6 meses alcanzó varios éxitos: 4.3k seguidores en YouTube, 14k oyentes mensuales en Spotify, 6.5k seguidores en Facebook, 4.2k seguidores en Instagram y más de 5k shazams.