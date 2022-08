Clan of Xymox celebrará 40 años con el público queretano

Gonzalo Flores

Clan of Xymox visitará por primera vez Querétaro el próximo 2 de septiembre con motivo de su gira del 40 aniversario en el Museo de la Ciudad. Se trata de una banda holandesa legendaria, y aunque no es su primera visita al país, sí es la primera en la que incluyen ciudades del interior del país como Querétaro, Puebla o Tijuana.

A propósito de esta gira, vale la pena rescatar una anécdota de su primera visita al país.

Corría el mes de marzo de 2008. La sede era el Parque del Ajusco en las inmediaciones de la Ciudad de México. Se trataba de la primera (y a la postre única) edición del Madragoras Fest, evento que reunía propuestas musicales de México y el extranjero en un evento que era el primer festival gótico y medieval que se realizaba en la capital mexicana.

Por México se presentaron los proyectos Mandril, Luto, Erzebeth y Execor Vecordia. El cartel se completaba con cinco importantes agrupaciones del género: To/Die/For, Clan of Xymox, Leaves Eyes, Atrocity y Lacrimas Profundere.

La idea del festival era comenzar la tarde del sábado 1 y concluir la madrugada del domingo 2 de marzo. Las bandas locales tocaron sin contratiempos.

Sin embargo, se presentaron problemas a la mitad del espectáculo. Clan of Xymox fue la primera agrupación extranjera en subir al escenario con una gran respuesta del público. Fue alrededor de una hora de concierto. Pero en la recta final de su presentación se apagó el sonido de forma repentina.

Resultó que se trató de un conflicto entre Ronny Moorings, líder de Clan of Xymox y Alexander Krull, líder de Atrocity por el retraso de los holandeses para iniciar su presentación. El alemán decidió apagar la consola de sonido y desde el escenario Moorings reclamó el hecho. Ya abajo del escenario, ambos músicos discutieron. Tras el altercado, mientras Atrocity y Leaves Eyes se preparaban para su presentación, el generador de energía del escenario dejó “misteriosamente” de funcionar y los equipos de los alemanes se vieron afectados, tanto, que cancelaron sus conciertos de esa noche. Alex Krull y Liv Kristine subieron al escenario para explicar a los asistentes los motivos de su cancelación.

La energía se restableció para las presentaciones de Lacrimas Profundere y To/Die/For que con su música, redujeron las molestias del público, aunque sus presentaciones se realizaron entre las 2:00 y las 6:00 horas, en medio de un frío intenso del bosque del Ajusco y dejando para el anecdotario todo lo sucedido aquella noche.

Clan of Xymox lanzó este año un nuevo sencillo titulado ‘Save our souls’, además de que el 23 de julio de 2021 publicó su décimo cuarto álbum ‘Limbo‘. Éstas son las razones para realizar su gira en México y Europa, ya que son materiales que no se han tocado en directo a causa de la pandemia por COVID. Temas que se sumarán a sus éxitos acumulados desde su creación en 1981 y su primer álbum lanzado en 1985.

Los boletos se encuentran en su fase 3 de venta con costo de 550 pesos.

**La gira

30 de agosto – Puebla en Beat 803

31 de agosto – Monterrey en Café Iguana

1 de septiembre – CDMX en Circo Volador

2 de septiembre – Querétaro en Museo de la Ciudad

3 de septiembre – Guadalajara en Foro Independencia

4 de septiembre – Tijuana en Black Box

