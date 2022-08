‘Amparín’ Serrano, creadora de Distroller, muere a los 56 años

La diseñadora gráfica Amparo ‘Amparín’ Serrano, creadora de la marca Distroller, falleció ayer a los 56 años en la Ciudad de México, de acuerdo con los primeros reportes.

Amparín Serrano, una de las Mujeres Poderosas de Forbes, dio vida todo un universo de creatividad, figuras y colores, dentro de una gran línea de gráficos, muñecos, productos y personajes como la Virgencita Plis y la muñeca Chamoy.

La artista, empresaria y diseñadora estuvo hospitalizada tres días en estado grave a consecuencia de un accidente en su casa.

“Persona de una sola pieza, mi mamá. Deshecha por dentro, por fuera no puedo expresar lo mucho que te amo mamá, que sin ti esto no es vida, que se te conceda el milagro que le has dado tú a millones de personas”, escribió su hija Camila West en una historia de Instagram, pidiendo a sus seguidores que rezaran por ella.

Minnie West, su otra hija, quien fue novia de Alex Speitzer y actualmente sale con el hermano de Belinda, Nacho Peregrín, también compartió unas imágenes en sus redes sociales:

“Mamá: escribo esto con el corazón hecho pedazos sin creer que esto es verdad… esto es una pesadilla… me voy a despertar y vas a estar aquí. Te amo y este es el adiós más difícil de mi vida te amo fletzo, sé que estás en distropolis, mundo que siempre imaginaste… cuidándonos desde allá arriba, comiendo nutella sin engordar, volando, bailando y haciendo todo lo que siempre quisiste hacer. Te amo te amo te amo y no sé cómo continuar en esta vida sin ti… ahorita sí que VIRGENCITA PLISSSSSSSSS CUÍDALA MUCHO”

Perfil:

Amparín Serrano era egresada de la carrera de diseño de la Universidad Anáhuac México, y fundadora de la empresa Amparín S.A. de C. V.

Conquistó el corazón de niñas, adolescentes y mujeres con sus creativos y coloridos diseños grabados en diversidad de productos como juguetes, útiles escolares, dulces y accesorios.

La marca mexicana Distroller ha sido líder en alianzas comerciales, entablando pactos con firmas como Scribe, Cartoon Network e Inditex.

La fundación de la empresa Amparín, S.A. de C.V, y de la marca Distroller, inició por el ingenio de Amparo Serrano, quien pintaba a mano regalos para sus familiares y amigos, un talento que empezó a ser altamente demandado, y la llevó a la creación de su propia empresa que poco después se volvió un éxito total.

La imagen caricaturizada de la Virgen de Guadalupe, dio a conocer la marca en sus inicios, y su popularidad no dejó de crecer con la creación posterior de juguetes.

Estas fueron algunas de sus creaciones:

‘Virgencita Plis’

‘Ksimeritos’

‘Neonatos’

‘Chamoy’

‘Amiguis’