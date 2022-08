Mauricio More y Neil Zaza lanzarán tema instrumental lleno de magia

Aquí te contamos la historia… El productor y compositor mexicano Mauricio More siempre soñó con hacer una colaboración con Neil Zaza, ya que desde los 15 años de edad Mauricio era fan de Neil. “Recuerdo cómo pasaba horas viendo sus videos y escuchando su álbum “Sing” que, por cierto, lanzó en 1996 y que sin duda la canción que me marcó fue “I’m Alright” , Un tema extremadamente melódico, con técnica impecable, fue lo que detonó ese crush que tuve con su música”, refiere Mauricio More.

El guitarrista virtuoso Neil Zaza nació en Akron, Ohio en Estados Unidos, en 1992 inició su carrera como solista rompiendo récords con la venta de su álbum “Sing”, ha sido tan destacado que artistas como Jordan Rudess (Dream Theater), Michael Anthony (Van Halen), han grabado en sus álbumes. Cabe destacar que ha compartido escenario con guitarristas icónicos como Steve Vai, Joe Satriani, Michael Angelo Batio, por nombrar algunos. Hoy Mauricio More nos demuestra que los sueños se vuelven realidad cuando uno los persigue a capa y espada.

Mauricio, ¿Cómo se dio esta colaboración tan importante para ti?

“¡Fue mágico! En serio, hace años pude platicar con él y siempre le hice saber que esto se haría realidad algún día, y justo hace como 3 meses empezamos a escribirnos por Instagram y la colaboración se dio de forma natural y orgánica pues él muy respetuoso me dijo mándame la idea de lo que tienes en mente para ver cómo puedo integrar mi arte en tu composición; trabajé en la idea que por cierto está basada en un preludio de Bach, para hacerlo 100% original, lo arreglé y compuse un tema (Motif) como le llamamos nosotros los compositores, impregnando drama y ese toque barroco – clásico para darle un sentimiento único”.

“Sinceramente cuando terminé la maqueta, quedé atónito, cuando grabamos la última parte mis manos temblaban”

Entre risas comenta: Tenía nervios y satisfacción al mismo tiempo, pero existía la incertidumbre si Neil iba a estar contento con el tema. Terminé de hacer una mezcla en mi home studio y a los dos días me armé de valor y llegó el día tan esperado, le mandé el tema y como a los 30 minutos me respondió: ¡¡¡¡Wow solo wow!!!! No te imaginarás esto pero es la clase de música que quiero tocar en este momento de mi vida. Realmente siento esto y estoy muy emocionado de colaborar contigo en este track. Qué pieza tan emotiva y melódica, hermano. Absolutamente honrado de hacer esto contigo es un A+++.

“Va a sonar muy cursi, pero en verdad se me salió una lágrima, ahí me di cuenta que la vida es justo eso, soñar tan alto… como si quisieras tocar el cielo y cuando sucede… la satisfacción tan grande de decir: “Valió la pena cada esfuerzo, momento de frustración, el sentirse que nada “Suena Perfecto” porque sinceramente muchos compositores o productores pasan por eso y casi nadie habla de eso, mil veces quieres tirar la toalla y decir es imposible, no suena bien, no le gustará al público, etc. Pero créanme lo volvería a intentar y vivir una y otra vez más”, exclamó Mauricio.

¿Qué nos espera cuando escuchemos tu tema?

Música, esperen un track donde Neil y un servidor plasmamos un sentimiento de amor lleno de pasión y sueños, en mi humilde opinión, la mayoría de las personas se ha olvidado de la música instrumental, incluso muchos consideran que es un género desactualizado y que está fuera del radar, pero muchos colegas como yo seguimos en la lucha, buscando una oportunidad, un espacio para poder ser escuchados, mencionó.

¿Qué busca Mauricio More? ¿A Dónde quieres llegar con tu arte?

Es una gran pregunta, y lejos, quisiera llegar lejos, pero más que eso quisiera poder inspirar a otros artistas e incluso porque no… apoyarlos, hay músicos con mucho talento allá afuera que no cuenta con los medios o contactos para poder exponer su arte, aun con todas las plataformas digitales y las nuevas tecnologías, sigue siendo bastante complicado poder llegar a un nivel masivo, hay que pelear con el sistema, en serio, la música es uno de los mejores negocios en el mundo y si lamentablemente está controlado y limitado solo para los artistas “cool” o de “moda”.

¿Que opinas sobre los géneros urbanos como el reggaetón?

Yo respeto el arte de cualquier artista, pero eso no significa que esté de acuerdo con letras vacías y ofensivas que ofenden a la mujer por ejemplo, o incluso a las personas que tienen una preferencia sexual distinta, no es crítica pero yo no voy con esos ideales. Creo que deberíamos inculcar amor, paz y respeto. El mundo necesita más de eso.

¿Qué día se lanzará este nuevo tema con Neil Zaza?

Se lanzará el 19 de agosto y podrán escucharla en todas las plataformas digitales, espero sea de su agrado y sobre todo que se sientan orgullosos de que habemos mexicanos que deseamos poner en alto a nuestro país y a la comunidad artística, colaborando con artistas de talla internacional como Neil Zaza.

¿Algún mensaje que quieras dejarle al público que nos lee?

¡Definitivamente! Que nunca dejen de soñar en grande, suena a cliché pero en verdad, mientras más locos o imposibles sean sus sueños será mejor, esa es la clave desde mi humilde opinión, te llamarán lunático y probablemente que no lo lograrás, pero así como tú yo ya pasé por ahí y ahora sueño con cosas más grandes, la vida te puede sorprender, realmente. ¿Qué vas a perder? Nada! Solo ve y hazlo…

“También hago un llamado a todos los artistas que ocupan apoyo aunque sea moral, en verdad mis redes están abiertas para todos ustedes 24/7, siempre estaré disponible para cada uno de ustedes”, destacó Mauricio More.

