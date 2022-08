Actriz Anne Heche sufre grave accidente; la reportan en estado crítico

La actriz estadunidense Anne Heche sufrió un aparatoso accidente en la ciudad de Los Ángeles por lo que tuvo que ser hospitalizada y su estado de salud se reporta como crítico.

Sitios informativos como el portal TMZ detallan que el vehículo Mini Cooper de color azul donde viajaba iba a muy alta velocidad, salió de la carretera y se impactó contra el garaje de un complejo de departamentos, momentos después, varios vecinos trataron de ayudarla a salir de su auto, pero ella optó por echarse de reversa y huir de la escena.

Pasado el mediodía la actriz volvió a estrellarse, pero esta vez contra una casa en un vecindario de California lo que causó un incendio, así lo reportó el portal TMZ.

Se cree que la actriz de 53 años, expareja de la famosa Ellen DeGeneres, pudo haber sufrido varias quemaduras e incluso estar intubada.

Anne Heche dio vida a la esposa de Johnny Depp en Donnie Brasco, protagonizó el film de desastres naturales Volcano, formó parte del clásico de terror Sé lo que hicieron el verano pasado, de la comedia de acción Six Days, Seven Nights y hasta estuvo del thriller Return to Paradise, en donde trabajó codo a codo con Joaquin Phoenix y Vince Vaughn.

Pero sus múltiples galardones no fueron lo único que la ubicaron en todas las portadas de revistas. En el ‘97 se puso de novia con la aclamada conductora Ellen Degeneres y fueron una de las primeras parejas lésbicas en vivir libremente su sexualidad ante la mirada de una sociedad en donde la homosexualidad era casi mala palabra.

Video of actress Anne Heche speeding down a street in Mar Vista. She later crashed into a house and set it on fire. pic.twitter.com/yEX4REUWRE

— Downtown LA Scanner (@DowntownLAScan) August 6, 2022