¿Qué es la responsabilidad afectiva y por qué es importante practicarla?: Lucia Foyo

Hola soy Lucia Foyo y soy Psicóloga, hoy te quiero compartir un tema que te puede ser de mucha utilidad en tus relaciones y así mantener una buena salud mental.

La responsabilidad afectiva tiene que ver con una plena consciencia de las decisiones que tomamos en relación con otros y su posible afectación, de manera positiva o negativa, en ellos.

Por lo tanto, la capacidad de comunicar tanto de las necesidades y deseos propios como de escuchar los de las otras personas hacen parte de ser responsables afectivamente.

Ser responsable afectivamente implica entonces hacernos cargo de nuestras propias emociones y actos en nuestras relaciones. Responsabilizarnos con los demás y con nosotros mismos facilitará la manera como desarrollamos nuestra vida emocional.

Aquí te comparto unos ejemplos de lo que hace una persona que No es afectivamente responsable:

Incumplir los acuerdos previos

Saltarse los límites

Romper la comunicación

Ghosting o fantasmeo

Gaslighting u otras manipulaciones

También te comparto algunas prácticas responsables afectivamente:

Construir una comunicación clara y honesta: a la hora de expresar nuestra forma de ver las cosas.

Asimilar las consecuencias de nuestros actos: parece algo obvio, pero no lo es. Muchas veces no somos verdaderamente conscientes de que lo que hacemos puede afectar a otros.

Trazar límites: los límites en las relaciones interpersonales son fundamentales para un ejercicio afectivo sano y de reciprocidad.

Cuidado mutuo: la responsabilidad afectiva implica el cuidado mutuo. Cuidar al otro, especialmente, de uno mismo.

No engañar: el engaño es una conducta de amplio espectro, pero engaña tanto el que oculta sus emociones cuando dice manifestarlas como el que busca causar una emoción en el otro sin que pretenda corresponderla.

La responsabilidad afectiva es más que necesaria en los distintos tipos de vínculos, no solo en los románticos sino también en los de amistad o los familiares.

Te sugiero que si tienes alguna duda acudas al psicólogo, recuerda que la salud mental influye en todos los aspectos de tu vida.

