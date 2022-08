10 cosas que debes saber antes de casarte

Redacción

Compromiso y dedicación es lo que necesita un matrimonio para salir adelante, aunque cada vez hay menos personas que se quieren casar, los que dan este paso deben darlo firme y conscientes de lo que implica el compromiso.

1. Deben tener el mismo objetivo

Casarse tiene que ser una decisión tomada por ambos, si uno lo hace porque cree que es lo que se debe hacer, por obligación, o porque ya no queda de otra, las cosas ya comenzaron mal.

2. Trato familiar

Su familia se vuelve la tuya, y viceversa, por lo tanto llevarse bien con ella es primordial. Así mismo, ambos deben estar de acuerdo hasta qué punto permitirán que las familias se inmiscuyan en sus asuntos.

3. ¿Hijos o no?

Si quieren que la familia crezca, ambos deben quererlo y decidir cuántos tendrán. Así mismo, si no quieren tener hijos jamás, no es un tema que se deje al último, deben hablarlo desde el principio. También deben contemplar la posibilidad de que si por alguna razón no puedan concebir, qué harían. ¿Adoptarían o no?

4. ¿Y tu apellido?

Muchas mujeres adoptan el apellido del hombre tras casarse, pero también puedes conservar el tuyo. Analízalo y hazle saber tu decisión a tu pareja para que no haya malentendidos.

5. Acuerdos para los gastos de la casa

Si ambos trabajan, deben idear un plan para repartirse los gastos, y si sólo uno trabajará, deben asignar las tareas de la otra persona.

6. Crecimiento familiar y el trabajo

Tu autorrealización es sumamente importante. Si quieres trabajar después de ser mamá, es algo que tu pareja debe tener bien claro, así será más sencillo planear cómo harán las cosas.

7. Comunicación Deben poder hablar de todo y ser un equipo, de otra manera, formar una familia será un infierno. 8. Reglas La hora de llegada tras salir con amigos, así como las tareas compartidas dentro del hogar, deben estar claras para ambos.

9. Ideologías

¿Sus ideas religiosas son iguales? De no ser así, ¿ya planearon cómo educarán a sus hijos? Es un tema realmente delicado, deben pensar en ello mucho antes de casarse.

10. Habrán problemas

Vas a pasar por crisis muy fuertes. No te preocupes, los hará más fuertes.

