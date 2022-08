Rush Monterrey Tribute se alista para Querétaro

Gonzalo Flores

No se trata de una banda de ‘covers’. Rush Monterrey Tribute cuenta con 23 años de rendir un homenaje a la banda canadiense Rush.

Un proyecto que no se centra únicamente en la interpretación musical, sino que incluso recrea la producción escénica para acercarse lo más que se puede a una experiencia de las que ofrecía en directo el combo integrado por el baterista y letrista Neil Peart, el cantante, bajista y tecladista Geddy Lee y el guitarrista Alex Lifeson, hasta su disolución en 2018 tras 41 años de actividad ininterrumpida.

Alejandro Figueroa, baterista y fundador del grupo y quién distribuye su vida entre Monterrey y Querétaro, platicó en exclusiva con AM de Querétaro y, mencionó, que se trata de continuar con un legado de una agrupación que es tan importante como The Beatles o The Rolling Stones.

“Rush fue una banda a la que le faltó mérito comercial por decirlo de alguna forma, quizá le faltó alguna estrategia comercial o de difusión como Beatles y Rolling Stones y la música de Rush no es tan comercial como esas bandas, pero, no por eso, deja de ser una clase o especie de música súper virtuosa que vale mucho la pena ir a apreciar en persona la ejecución de sus canciones, pero fue un fenómeno más de boca en boca lo que fue la carrera de Rush”, comentó.

Incluso, Alejandro resaltó que Neil Peart se destacó por la profundidad de sus letras y poesía, con las que reflexiona en diversas temáticas como el medio ambiente, la filosofía, la ciencia ficción y la libertad de conciencia. Además, escribió y publicó cuatro libros. No por nada es considerado como uno de los bateristas más importantes de todos los tiempos a nivel mundial.

“A diferencia de otras bandas con más difusión comercial, que sus canciones eran más clichés comerciales o frases pegajosas, a diferencia de la música de Rush que es más profunda y que estuvo basada en la poesía de Neil Peart y son mensajes que pueden trascender en todas las generaciones y que suenan tan actuales como hasta ahora”, resaltó.

Tres de los miembros fundadores de Rush Monterrey Tribute mantienen una amistad desde el año 1987 aproximadamente. Ellos son: Alejandro Figueroa, Claudio Rangel y Teófilo González. Aunque Rush era un trío en su ejecución en vivo, este proyecto tributo requirió dos músicos más para el ensamble musical y cubrir todos los sonidos que se necesitan para su interpretación.

Alejandro Figueroa contó que desde un inicio la banda comenzó con presentaciones en las que registraron ‘sold outs’, algo que prevalece hasta la fecha. Sin embargo, 2022 se convirtió en el primer año que el proyecto sale de gira por varias ciudades del país, incluido Querétaro.

Esta gira ya comenzó en Pachuca, Hidalgo, el pasado 30 de julio. La siguiente parada será el Teatro Metropolitano del Centro de Congresos en Querétaro y para el que los boletos están disponibles. De ahí seguirán a Ciudad de México, Puebla, San Luis Potosí, Guadalajara, Monterrey, Mérida y Cancún para concluir en octubre.

Además de ejecutar el virtuosismo musical, Alejandro también señaló que buscan llevar a los escuchas a vivir una experiencia completa. Por esta razón, han trabajado en un espectáculo que incluye pantallas gigantes así como las polleras, las lavadoras, la máquina del tiempo, para sumergir al público a un concierto muy cercano a la experiencia de Rush en vivo.

“Con el paso de los 23 años de tocar ininterrumpidamente, fuimos agregando cuestiones escénicas por lo que en estos momentos, estamos presentando un concierto con los elementos iguales a los que presentaba Rush para trasladar al público a una experiencia similar a sus conciertos, escénicamente van a ver un performance y una experiencia que será lo más cercano a sus presentaciones”, agregó.

Para esta gira, Rush Monterrey ha preparado un total de 40 canciones, las cuales se dividen en dos ‘setlist’ distintos. Por noche, el grupo interpreta 26 temas de la legendaria banda canadiense.

Entre ellos, se incluye un bloque con un ensamble de violines que complementará la atmósfera para quienes se den la oportunidad de vivir en directo este espectáculo.

