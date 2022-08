10 consejos para elegir el vestido de novia perfecto

Por fin diste el sí y ahora tienes que empezar a planear tu boda, sabemos que elegir un vestido de novia puede generar nerviosismo porque existen diversos factores a los que se les debe prestar atención: diseños, precios, tipos de telas, entre otros.

Afortunadamente existen diversos tips y recomendaciones para elegir el vestido de novia perfecto para esa ocasión especial, por ello aquí te damos algunos consejos que debes tomar en cuenta de acuerdo a los expertos en bodas.

1-El momento perfecto

¡No lo dejes al último! Dicen que el tiempo indicado para buscar vestido de novia es entre 6 a 9 meses, pues te da oportunidad de probarte vestidos con calma, y realizar algún ajuste en caso de que no te quede a medida.

2-Escoge quién te acompañará

Sí, elegir quién te acompañe a probarte tu vestido de novia es muy importante. Puede ser que quieras ir a escoger tu vestido de novia con tu mamá, hermanas, primas, amigas o incluso sola. Considera que las personas que te acompañen deben ayudarte, y no confundirte más, busca gente que te conozca y tenga una actitud positiva.

3-Elegir el vestido de acuerdo al estilo de tu boda o personalidad

Es decir, si ya planearon todo lo demás y ya sabes cómo y dónde será tu boda, es un poco más fácil saber elegir, pues éste deberá basarse en si es estilo elegante, clásica, boho, campestre, boda en playa, boda en viñedo o hacienda.

4-Fija un presupuesto

Aunque a todas nos encantaría tener un presupuesto ilimitado para escoger nuestro vestido de novia, muchas veces no nos podemos dar ese gusto, por lo que es importante que fijes un presupuesto y no salirte de él. Con esto solo te enfocarás en ver vestidos que se adapten a tus necesidades y presupuesto.

5-Conoce la forma de tu cuerpo

Sabemos que es tu boda y puedes usar lo que quieras, sin embargo, saber elegir de acuerdo a tu tipo de cuerpo te ayudará a verte aún más espectacular en ese día especial, ya que sabrás resaltar tus mejores atributos.

Cuerpo triangular: Busca vestidos con escote o v o con detalles lindos en la parte superior. Decídete por un modelo de línea A que no sea muy ceñido para que no resalten las caderas.

Busca vestidos con escote o v o con detalles lindos en la parte superior. Decídete por un modelo de línea A que no sea muy ceñido para que no resalten las caderas. Figura en forma de manzana: Escoge un vestido corte imperio.

Escoge un vestido corte imperio. Cuerpo rectangular: evita los vestidos ceñidos o de líneas rectas, diseños fluidos y las mangas cortas. Te sentarán de maravilla los que son entallados en la zona alta de la cintura, siempre prestando mayor atención al cuerpo del vestido que a la falda.

evita los vestidos ceñidos o de líneas rectas, diseños fluidos y las mangas cortas. Te sentarán de maravilla los que son entallados en la zona alta de la cintura, siempre prestando mayor atención al cuerpo del vestido que a la falda. Reloj de arena: Un corte sirena o vestidos que resalten tu cintura son ideales ya que tienes la figura equilibrada.

Un corte sirena o vestidos que resalten tu cintura son ideales ya que tienes la figura equilibrada. Triángulo invertido: lo esencial es darle volumen a la cadera y restárselo a los hombros. Busca un vestido en corte A, ceñido de la parte del torso y que se abra en la cintura.

Novia petite: Busca un vestido línea A o un vestido recto que siga la forma de tu cuerpo.

Busca un vestido que te haga feliz

Nuca utilices un vestido de novia que no te encanta ni te hace feliz y lo compras solo para complacer a alguien más, puede ser que en la prueba el vestido le encantó a tu mamá o crees que le gustará a tu novio, pero tú no te sientes feliz. ¡Busca uno que te encante!

Pruébatelo, camina y muévete

Los expertos recomiendan que cuando creas que has encontrado el vestido de tus sueños, no te quedes fija mirándote al espejo. Camina, siéntate, salta, baila, sube los brazos… Si hay algo de eso que no puedes hacer, ése no es el vestido perfecto.

Pruébate varios estilos

Si ya tienes una idea de cómo te gustaría tu vestido de novia, esto ayuda mucho en las tiendas para que te muestren vestidos, sin embargo, ¡no te quedes sin probar varios estilos! A muchas novias les ha pasado que ya tienen la idea del vestido que comprarán, sin embargo, terminan llevándose uno totalmente distinto.

Piensa en un look completo

Cuando estés en la elección del vestido piensa cómo quieres que se vea tu look de novia completo, desde el vestido hasta accesorios, tocados, peinado y maquillaje, todo debe ir en armonía de acuerdo a tus gustos.

Siempre refleja tu personalidad

Tu vestido de novia es una declaración de estilo y tu oportunidad para invertir en una pieza única para ti. No se trata de que uses cierto estilo, tela o color, tu vestido debe reflejar tu personalidad por completo y no hacerte sentir que estás disfrazada o incómoda en tu momento más especial.