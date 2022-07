Vendimia en Querétaro 2022: fechas y horarios de agosto

No solo de vino vive el hombre, y no solo vino produce Norte B, un viñedo de inspiración moderna que comparte producción también con la cerveza de la casa, y ya que ambas están presentes en todos sus eventos, no podía ser de otra forma en su vendimia.

Además del pisado de uva tradicional, podrás degustar vino y cerveza de la casa, recorrer el viñedo, tener catas al aire libre con diferentes temáticas, zona de alimentos, música en vivo, y como atractivo principal, la presentación de su primer vino producido con uva propia, un vino blanco joven cosecha 2021.

El costo por persona es de 650 pesos por adulto, y los menores de 15 años no pagan entrada. Puedes adquirir tus boletos escribiendo al whastapp 4272246714, o bien el día del evento en sus taquillas.

VENDIMIA EN VIÑEDO LA REDONDA

Todos los fines de semana, del 16 de julio al 14 de agosto.