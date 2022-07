José Agustín Solórzano se lleva el premio Revueltas de novela

Magdiel Torres

José Agustín Solórzano se llevó recientemente el premio José Revueltas de novela joven. El autor de origen guanajuatense habló en exclusiva para este medio de sus procesos creativos. Abordó, además, la importancia de este premio para su obra.

Háblanos un poco de la novela que ganó el premio José Revueltas. De qué va en términos generales, cuánto tiempo te llevó crear y un poco del proceso creativo

‘La Armadura de Aquiles’ es una novela a la que si habría que etiquetarla en un subgénero sería el policiaco; es decir, es una novela policiaca en el sentido de que hay un crimen, una investigación, una especie de anti-héroe y también una femme fatale. Pero creo que, como toda novela, es sobre todo un experimento, en mi caso lo que yo quise hacer fue crear una historia que en sí misma fuera legible: que atrapara al lector, que lo invitara a leer hasta el final para saber la conclusión de la trama. Volver a esa simpleza de leer por entretenerse y saber el final que van a tener estos personajes.

Pero para el lector más avezado, más interesado en lo literario, también quise hacer algo y es crear personajes interesantes, con conflictos profundos y construirlos, contarlos, con una técnica narrativa poco ortodoxa. La novela está construida con varias voces narrativas, desde varios enfoques de ambiente y con distintos tonos para cada narrador. Pero la idea es que fluya, que los personajes se sientan reales y por tanto sus conflictos también.

En cuanto al tema, bueno, el título es una referencia a una escena muy interesante de la Iliada, pero no quiero alargar todo esto hablando de las referencias y todo ese bla, bla. Basta decir que tiene que ver metafóricamente con el tema, que a fin de cuentas es una crítica al sistema, al sistema político, al sistema literario y al ser humano mismo. No hay un villano y un héroe, mis personajes son tipos y mujeres tratando de sobrevivir en sus propias condiciones, algunos lo logran sobre otros; otros no.

La escribí en 2018, en un taller que tomé con Héctor Alvarado Díaz y un par de amigos más. La novela es un asunto de disciplina y constancia y el taller me ayudó a eso.

Este no es el primer premio que ganas por una obra literaria ¿Qué representa para ti este premio en tu carrera como autor?

Bueno, hace ya casi cinco años que decidí alejarme del medio editorial (si es que alguna vez estuve en el medio editorial, ¡ja!), y realmente desde entonces escribo más por una necesidad que por “hacer algo por mi carrera como autor”. Pero me dio mucho gusto ganar el premio, sobre todo por dos razones: que esta novela me gusta mucho y me da mucho gusto que la gente vaya a tener la oportunidad de leerla ahora que la publiquen gracias precisamente al premio. Y la segunda es porque para todo escritor de mi generación los premios Tierra Adentro representan algo interesante, como una especie de graduación; no sé. Seguramente se trata del ego, es como haber estado en la fiesta de “La literatura joven” y no haber probado el platillo principal. Además era el último año en el que podría participar. Fue una gran noticia en ese sentido.

Como escritor te acercas a géneros como la poesía, el ensayo y la novela ¿En cuál te sientes más cómodo y cómo haces que convivan en tu faceta de escritor estos géneros?

Ya en otras ocasiones he escrito y hablado sobre eso. Creo que tiene una respuesta más o menos sencilla, los géneros son etiquetas para las librerías o para, en este caso, los certámenes literarios. La literatura es literatura y basta. Yo parto de ahí, escribo literatura y trato en lo posible de adecuar lo que quiero decir en el momento al “formato” que creo pertinente para eso. Me gusta más escribir ensayo porque me parece la cosa más libre del mundo, lo disfruto mucho; la novela la sufro, hay que pensar demasiado, sobre demasiadas cosas: los personajes, la trama, que sea creíble, que tenga coherencia, etcéteras; pero me satisface mucho la creación de personajes y en cuanto a la poesía, siempre será mi primera casa, al lugar al que se vuelve para descansar y retomar ánimos.

Corrígeme si me equivoco, pero esta es tu tercera novela publicada ¿Cuáles son las diferencias entre esta nueva novela con las otras?

Son diferentes. Las primeras dos tienen otras búsquedas, creo, más literarias. En ‘La Armadura de Aquiles’ quiero, sobre todo, contar una historia. Lo que creo que tienen en común es que todas son novelas de personajes, me gusta crear personajes. Todas mis novelas, incluyendo las inéditas o inacabadas, han comenzado así, por un personaje más que por una historia. A veces uno crea al personaje y el personaje solo crea su historia.

¿Cómo crees que haya contribuido esta novela en tu crecimiento como escritor?

En cuanto a la escritura contribuyó a darme mayor experiencia narrativa. Como todo, se trata de ejercitar una habilidad y con esta novela yo la ejercité bastante y con mucha consciencia. En cuanto al premio y a su futura publicación pues la contribución vendrá con el escaparate que representa para que más gente se acerque a leer mi obra y conozca lo poco o mucho que tengo para ofrecer a la literatura.

¿Trabajas actualmente en un proyecto literario?

Tengo un par de años trabajando en dos o tres proyectos. El más ambicioso es una novela de autoficción que he ido escribiendo a cuenta gotas pero que en algún momento se dejará fluir, estoy seguro. Por ahora estoy escribiendo con calma. Justo antes de este “alejamiento” del medio literario era muy desesperado, quería escribir, publicar, tener una beca, sentir que no estaba perdiendo el tiempo. Ya no, escribo cuando puedo o quiero y las cosas fluyen mejor. El gran problema de algunos de los escritores hoy es que escribimos con la despensa y los bolsillos vacíos; cuando yo empecé a ganar mi comida fuera de la literatura empecé a vivir realmente la literatura.

MT