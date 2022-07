Las 10 mejores bandas de rock de la historia

Pink Floyd está considerada como una de las precursoras del rock psicodélico y progresivo. Creada en 1965 por estudiantes de Londres por Nick Mason, Richard Wright, Roger Waters y Syd Barrett (sustituido en 1968 por David Gilmour),

La banda de Rock en inglés ha alcanzado en los últimos tiempos un número de ventas cercanas a 75.0 millones en Estados Unidos. Entre sus álbumes más populares se encuentra The Wall y la página de Wikipedia recibe cerca de 6,394,669 visitas anuales.

Se trata de otra de las bandas británicas más grandes del rock. Está considerada como uno de los iconos del siglo XX con Roger Daltrey como referencia, John Entwistle, Pete Townshend y Keith Moon. Conocida desde 1961 como The Detours, cambió su nombre en 1964 a The Who.

6. The Rolling Stones