Tere Estrada quiere volver a Querétaro este año

Gonzalo Flores

Tere Estrada cumple 34 años de trayectoria este año. Cantante, compositora y escritora mexicana que ha puesto en alto el nombre del país en el mundo gracias a su blues, jazz y rock, reconoce en exclusiva para AM de Querétaro que tiene una visita pendiente a Querétaro. Espera que esta se concrete muy pronto.

Se trata de una ciudad de la que tiene buenos recuerdos de presentaciones anteriores. Como el de 2010, cuando Querétaro fue la última ciudad mexicana donde se presentó antes de viajar a Nepal y la India para representar a México e Iberoamérica en festivales de blues y jazz. Lo recuerda porque subió enferma a tocar y de aquí se fue directamente al aeropuerto para cumplir con su viaje internacional.

“Querétaro es una de las plazas donde más seguidores tengo. Pero no he podido amarrar todavía alguna presentación. Hay que buscar un foro apropiado para poderlo hacer. Es de las plazas pendientes de este año.

LA ANÉCDOTA DE TERE ESTRADA

“En Querétaro presente un disco que se llama ‘Compositoras de México’. Se grabó un video que está en mi página de Youtube que encuentran como Tere Estrada. Lo grabamos en el Templo de Santa Rosa de Viterbo donde está la Secretaría de Cultura. Estuvo muy padre. Esa vez, ya tiene como diez años, y luego también hicimos unas par de presentaciones en el Jardín Guerrero con el ‘show’ de ‘Compositoras de México’. Pero yo venía muy enferma de la garganta por una infección en vías respiratorias y tuve que cantar casi susurrado. “Veníamos de tocar en el Centro Nacional de las Artes en Ciudad de México. Lego en Querétaro y de ahí tuvimos que salir directo al aeropuerto porque salimos rumbo a Nepal y la India, primero a Nueva York para tomar el avión a Nueva Delhi y de ahí a Katmandú, en Nepal. Hicimos una gira de tres semanas, y fue una locura porque después de los conciertos en Querétaro salimos y ya no regresamos durante un tiempo”, recordó. Sin embargo, aceptó que le gustaría regresar este mismo año a la ciudad y que mejor que con motivo de su aniversario.

LA TRAYECTORIA DE TERE ESTRADA

La trayectoria de Tere Estrada es sinónimo de resistencia y determinación. Desde el escenario y abajo de él, ha buscado reivindicar el rock desde la perspectiva femenina.

Una visión que ha quedado plasmada en su libro ‘Sirenas al Ataque’ en el que recoge testimonios de mujeres dedicadas al rock desde 1956 y hasta 2006 en dos ediciones. Incluso, adelantó que ya prepara una tercera edición para documentar los últimos 15 años de la presencia de rock hecho por mujeres.

“La falta de credibilidad al trabajo que hacemos las mujeres es algo que todavía no nos quitamos. Todavía existen ciertos prejuicios y temores de trabajar con mujeres. Incluso cuando programan a mujeres se cree que no llenan pero a veces ni conocen las propuestas, es ese desconocimiento y discriminación por lo que falta mucho conocer la escena. Pero definitivamente es que el que no crean que sabes hacer las cosas, que si te ven arriba del escenario piensan que eres la corista o la que toca el pandero. No creen que eres la líder del proyecto y eso nos cuesta trabajo a todas aún”, afirmó.

OTROS PROYECTOS DE TERE ESTRADA

Además de la tercera edición de ‘Sirenas al Ataque’, Tere Estrada también está en proceso de escribir su autobiografía que se llamará ’30-30′. 30 anécdotas en 30 años de historia.

En lo musical, este año lanzó un nuevo sencillo titulado ‘Vamos, gato’, mientras que en 2021 publicó los sencillos ‘Un blues en la penumbra’, ‘Estréchame’, así como ‘Mujer de sal’ y ‘La voz, mi camino’.

La celebración de su 34 aniversario será en el Foro Alicia de la Ciudad de México el próximo 30 de julio.

“Tenemos algunas canciones emblemáticas de mi carrera. Pero también hay canciones nuevas, vamos a estrenar un par de canciones con arreglo de la banda por lo que se va a poner bueno. Una que se llama ‘Superheroína de tu cómic’ y ‘Sirenas al ataque’ que ya había grabado hace 20 años pero hice una nueva música y estoy muy contenta con el resultado, así como ‘Arenas movedizas’, ‘Oye chava’, entre otras”, adelantó.

Entre las invitadas se encuentran Verónica Maza con un performance literario, y en lo musical Myrna Ar, Zaira Franco, Valentina Barrios, Viri Roots y Jezzy P.

