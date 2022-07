A Place to Bury Strangers: crónica de una experiencia sensorial

Gonzalo Flores

Los tres integrantes de A Place to Bury Strangers bajaron por el centro del escenario. Apenas iban 15 o 20 minutos de concierto y unas cinco canciones.

Abajo, junto al escenario, resguardados con una reja, estaban un sintetizador y un tom de piso para la baterista Sandra Fedowitz.

Ella bajó primero, tomó el instrumento y se acomodó al centro del lugar. El movimiento fue extraño para el público. Unos 250 asistentes en la Sala Arpa, foro ubicado a una cuadra de Plaza de Armas.

Oliver Ackermann, el fundador de la banda fue el siguiente en descender y colocó junto a Sandra su sintetizador. El bajista John Fedowitz fue el último que se abrió paso con su instrumento entre los asistentes.

Los melómanos se reacomodaron. Todos junto a la banda y la banda junto a ellos, hombro a hombro, cuerpo a cuerpo. Y si la comunión se había hecho desde el arranque de la presentación desde arriba del templete, en ese momento se volvió descomunal.

Aunque comenzaron en el centro del foro, de repente se movían hacia la izquierda y luego a la derecha. El público saltaba incesante a su alrededor. Un frenesí colectivo a través del sonido. Una experiencia sin igual.

Fuera del plano comercial musical pasan cosas fuera de lo común. No se necesitan grandes multitudes. Tampoco grandes espacios. Los foros pequeños brindan oportunidades únicas para conseguir experiencias como pasó con el trío neoyorquino.

A Place to Bury Strangers comenzó su concierto a las 22:30 horas. Los altos decibeles y una intensa interpretación de los músicos condensó el tiempo. Las canciones duraban más de lo que parecía.

El concierto en sí, pereció durar más que una hora que completaron con su show. Se trata de una banda que en directo es gigantesca y que supera por mucho lo que provoca su música grabada en estudio.

La intensa descarga sonora comenzó con ‘Dragged In A Hole’, el más reciente sencillo de su placa discográfica de estreno este año titulada “Ser Throug You”, motivo por el cual están de gira en México.

Querétaro fue la segunda de cuatro fechas, que incluyó Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Sonaron además ‘We’ve Come So Far’, ‘You Are The One’, ‘I Lost You’ y ‘Missing You’.

Abajo junto al público frenético interpretaron ‘So Low’ y ‘End Of The Night’. También, ya de regreso en el templete tocaron ‘Let’s See Each Other’, así como ‘I Lived My Life to Stand in the Shadow of Your Heart’, entre otras.

Oliver Ackermann se encargó de generar todo tipo de sonidos en sus guitarras, entre ellas una Fender Jaguar partida a la mitad. Un instrumento que incluso lo acercó al público para que ellos lo tocaran. John y Sandra Fedowitz se entregaron totalmente.

El final llegó con ‘Have You Ever Been in Love’ en voz de Sandra y con Oliver azotando la guitarra contra el piso. Una experiencia como pocas para los que la presenciaron.

Como acto previo, se presentó por primera vez en Querétaro la banda Dendrons, originarios de Chicago. Una banda joven, quinteto formado en 2018, quienes ofrecieron su nuevo tema ‘New Outlook II’, y canciones de su anterior álbum homónimo editado en 2020.

En la representación local, la banda queretana Madhatter regresó a los escenarios para calentar el ambiente con su rock intenso e instrumental.

Tanto Oliver, como Sandra y John de A Place to Bury Strangers presenciaron junto al público ambos actos.