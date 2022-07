Juan José Covarrubias combate la depresión con risas y humor

Gonzalo Flores

Hacer comedia stand up no es fácil. No solo trata de subir al escenario y contar chistes como salgan, sino que son años y años de preparación de un espectáculo, aseguró Juan José Covarrubias.

El show que el standupero sonorense presentará esta noche en La Caja Popular, afirmó en exclusiva para AM de Querétaro, “tiene alrededor de cuatro años de estarlo preparando, escribiendo y adecuando hasta que quedó como a mí me gusta”.

Querétaro siempre es considerado dentro de sus giras en la República Mexicana. Solo que esta noche será especial, pues será el reencuentro con sus seguidores después de los más de dos años que pararon todo tipo de espectáculos a raíz de la pandemia por COVID.

Por está razón, Juan José presentará un show de una hora y media, en donde a través de la risa llevará a los espectadores a la reflexión de temas sensibles como la depresión, la atención psicológica y psiquiátrica desde el plano personal “sin burlarme de nadie, sino que desde mi experiencia propia hablo de estos temas para que finalmente las personas sepan y reconozcan su importancia”, agregó.

Juan José Covarrubias cuenta con 10 años de trayectoria dentro del stand up mexicano.

Antes de este tiempo, reconoció que su determinación por convertirse en standupero llegó de forma circunstancial y pudo darse cuenta que era algo que no le costaba trabajo hacer y además, podía cobrar por ello.

Actualmente es a la única actividad que se dedica, por lo que la pandemia y el tiempo de encierro significó un momento complicado donde tuvo que buscar alternativas de subsistencia. Afortunadamente, dijo, la contingencia sanitaria permitió volver a hacer lo que tanto le gusta.

“Es un show que llevo cuatro años trabajando y el encierro me ayudó a repensar y reestructurar muchas cosas, es un show donde me confronto a mí mismo con mis problemas psiquiátricos, sobre el tema de la depresión que se disparó muchísimo ahora con la pandemia, les hablo desde mi experiencia con la depresión, las cosas que me motivan y trato de quitar un poco el estigma sobre estos temas, no burlándome, sino contando mi experiencia como un hombre con depresión que tiene pensamientos suicidas y trato de concientizar al público de que es un problema real y que hay que hablarlo porque es la mejor manera de salir adelante y es un concepto de una hora y media en donde invitó a todos a hacer catarsis juntos alrededor de este problema”, comentó.

Reconoce que el tema es incómodo muchas veces para las personas, pero la asimilación mediante la risa y el humor “puede suavizar el mensaje y aunque sigue siendo incómodo, al final de los shows me ha pasado que las personas se acercan y me cuentan su experiencia, esto me ha sorprendido porque no era lo que buscaba ni lo esperaba, y esto ha ayudado a entender cómo funciona la cabeza de alguien que pasa por ello, y quienes pasan por ese problema sienten que alguien les está hablando a ellos por primera vez y empatiza con ellos, esta raro porque no esperaba esta respuesta pero al mismo tiempo es muy catártico y muy divertido porque al final se vuelve una experiencia más integral con todos, por lo que es un show que me gusta mucho”, agregó.

Incluso, Juan José prevé que al final de este año este show pueda ser grabado en video para su transmisión por alguna plataforma, “aunque nada mejor que la experiencia en vivo”.

Juan José Covarrubias se presentará esta noche, a las 21:00 horas, en La Caja Popular, por lo que invitó a sus seguidores queretanos a no perderse de esta experiencia catártica, una terapia mediante las risas y el humor.