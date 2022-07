Día Mundial del Perro: Recomendaciones para tener un “lomito”

Víctor Xochipa

Cada 21 de julio se festeja el Día Mundial del Perro, fecha que sirve para concientizar y sensibilizar sobre el maltrato y el abandono de los lomitos.

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el 70% de los perros en el mundo no tienen un hogar.

El 21 de julio no es la única fecha para homenajear al mejor amigo del hombre. Concretamente, varios países coinciden en celebrar el Día del Perro el 26 de agosto, una iniciativa que surgió en Estados Unidos en el año 2004 y que se ha extendido a otros países como México, Colombia o Guatemala.

El mejor amigo del hombre: El Perro

Gabriel Humberto Alcántara Carranza es ingeniero mecánico de profesión, al llegar su jubilación adoptó dos hobbies en su vida; la fotografía y el entrenar perros. La segunda la inició desde la infancia, pero de manera profesional empezó hace 20 años por la necesidad de proteger su casa.

“Conocí al comandante de la guardia canina del municipio de Corregidora y empecé a entrenar con él. Cursé los tres niveles de obedecía para trabajar con perros de guardia: básico (correa y voz), intermedio (voz sin correa), y el avanzado (sin voz y sin correa)” explicó Alcántara Carranza.

Origen

Tener un perro es una gran responsabilidad y el amor que le brindes será el amor que recibirás, el agradecimiento es una parte fundamental de estos animales, no en vano es considerado como el mejor amigo del hombre. El perro desciende genéticamente del lobo, sin embargo, su domesticación no ha cambiado este instinto, así que si maltratan a un perro y lo abandonan, este se vuelve neurótico y agresivo.

Antes de tener un perro

Hay muchas personas que quiere tener un perro, pero Gabriel Alcántara recomienda tomar en cuenta lo siguiente: tiempo, espacio y amor para cuidarlo.

“Es un mito que se necesita mucho para tener a un perro, pero es recomendable salir a pasear con él dos veces al día, darle de comer (2 o 3 por día) la cantidad dependerá de la talla del perro. Claro, la limpieza es indispensable recoger sus heces fecales y lavar sus orines. ¡Es todo!”, dijo el entrenador.

El espacio

“Las dimensiones de tu vivienda son fundamentales para tener un perro, “Sí vives en un departamento, pues no es recomendable tener un husky siberiano o un dóberman, que son perros de talla grande pero puedes tener perros de talla pequeña; un chihuahua o schnauzer son aptos”.

“Si tienes un espacio mediano, puedes pensar en tener un perro pastor alemán, pastor australiano o un golden”, recomendó Alcántara Carranza.

Responsabilidad

Refirió que antes de tener un perro se debe tener en cuenta la responsabilidad, “en ocasiones los más pequeños de la casa son los que quieren tener un perro, pero aún no son responsables en la vida, así que los adultos le deben enseñar a cuidar a las mascotas”, dijo.

“Un niño no puede cuidar a un bebé, no tienen los conocimiento ni la fuerza para hacerlo, pero los padres le pueden enseñar con el ejemplo. Un perro siempre es agradecido, no importa la raza y desde pequeño se puede entrenar, cuando uno adopta un perro que ha vivido en la calle estos se vuelven agradecidos con la familia”, dijo el experto de perros.

Para finalizar Gabriel Alcántara nos aseguró que no hay perros malos, pero sí dueños irresponsables que abandonan a sus perros. Asegura que los perros necesitan atención, ejercicio y aprender que hay reglas en la casa, además necesitan aprender a respetar a otros animales.

Recomendó vacunar a los perros y al salir a pasear con ellos, llevarlos con correa y comprarles una placa con su nombre y un número de contacto del dueño.