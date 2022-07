Por primera vez los grandes iconos del rock llegan a Querétaro

Redacción

Las voces que marcaron la historia del Rock, en los 70s y 80s, se unen en un show único llamado ‘Icons Of Classic Rock’, gira mundial que pisará por primera vez nuestro país y en donde Querétaro, el próximo viernes 23 de septiembre, será de las privilegiadas ciudades que podrá disfrutar de este gran encuentro musical.

El Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez es el recinto que pondrá a vibrar a todos los melómanos que quieran recordar y cantar de la mano de Alex Ligertwood de Santana, Paul Shortino de Quiet Riot, David Bickler de Survivor, Fran Cosmo de Boston, Jonny Edwards por Foreigner, Wally Palmar de The Romantics y Dave Evans, cantante original de AC/DC.

El público amante del rock clásico podrá disfrutar de un concierto espectacular de más de dos horas y media, repleto de energía y grandes sorpresas, con estas voces originales que pondrán a cantar al ritmo de ‘Cum on Feel the Noize’, ‘Eye of the tiger’, ‘Waiting for a girl like you’ y muchos éxitos más.

La boletos ya están a la venta en las taquillas del Auditorio y a través del sitio showticket.com.mx; para lo que promete ser una noche donde las leyendas del rock interpretarán un recorrido por los grandes hits que lideraron los listados de popularidad en todo el mundo, simplemente imperdible. 23 de septiembre Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez Boletos: https://bit.ly/IconsRockQro