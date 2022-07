La Gusana Ciega se entrega a los queretanos

Gonzalo Flores

“Pasaron dos años y medio sin poder tocar, así que si quieren ponerse de pie, adelante”, fue la invitación de Daniel Gutiérrez, vocalista de La Gusana Ciega a los fans que se encontraban sentados en su mayoría después de las primeras tres canciones en el Teatro de la Ciudad.

La respuesta fue inmediata. Todas y todos saltaron de sus lugares y en ningún momento se volvieron a sentar. La selección de temas ya no lo permitió.

Fue una noche de rock, baile, piropos y hasta ‘moonwalk‘. Un concierto que sirvió como reencuentro con sus seguidores después de dos años y medio de ausencia a raíz de la pandemia por COVID.

Un tour por el país denominado “Giramos alrededor”, a propósito del lanzamiento de su más reciente álbum “1021”.

La agrupación compuesta por Daniel Gutiérrez, Germán Arroyo y Luis Ernesto Martínez abrió la velada musical con ‘Dulce amargo’, ‘Entra en el agua’ y ‘Me puedes’.

Tras la invitación a ponerse de pie de Daniel, la banda ofreció ‘No puedo verte’, con sus coros entonados a todo pulmón por los fans, porque “yo no, no, no, no puedo verte con alguien más”.

El set continuó con ‘Amantes modernos’, ‘1987’, ‘Empezar de cero’ y ‘Giroscopio’ con una respuesta inmejorable del público. Siguieron ‘San Miguel’, ‘Tu volverás’, ‘Gris oscuridad’, ‘Más grandes’ y ‘Pasiflorine’.

‘Eres para mí’, uno de los temas de estreno fue el siguiente. A propósito del estreno, el baterista German Arroyo compartió que “las canciones nuevas del disco ‘1021’ de LGC nunca fueron montadas en un cuarto de ensayo.

“Las hicimos en pandemia completamente a distancia cada quien en su casa. Un reto que nos enseño muchísimo. Tocarlas en vivo ha sido otra aventura. Hace mucho no sacaba el cencerro del baúl de los herrajes”. Continuaron con ‘Rock and roll’.

Daniel habló de nuevo. “Después de dos años y medio sin tocar…” un grito de un fan lo interrumpe: “Tócame a mí”… El vocalista siguió: “no me voy a ir de aquí sin bailar, si me quieren acompañar, adelante”. Los gritos subieron de nivel.

‘Vuelve a querer’, ‘Californica’ y el cover ‘Yes sir I can Boogie con una parte de ‘Billie Jean’ con todo y el famoso ‘moonwalk’ de Michael Jackson desataron una sonora ovación. Esa fue la primera despedida.

Los fans pidieron más canciones, por lo que La Gusana Ciega regresó al templete para interpretar cuatro temas más: ‘Ejército de hormigas’, ‘Conejo en el sombrero’, ‘Ella estrella’ y ‘Tornasol’ sirvieron como despedida.