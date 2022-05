¿Cuál es el juego de casino que más paga?

Lo más interesante y divertido de un casino es ganar, pero no hay que olvidar que el porcentaje de que esto suceda no es muy alto en todos los casos. Los juegos de casino son considerados juegos de azar, pero esto no quiere decir que no hay factores que puedan ser controlados por los jugadores con el objetivo de optimizar sus ganancias. Si bien es cierto que la suerte en muchos de estos juegos tiene un papel principal, conocer un poco sobre la rentabilidad de cada juego y las probabilidades de éxito es fundamental para tener una buena experiencia y, ¿por qué no?, terminar una tarde de ocio con un dinero extra.

Uno de los principales problemas en los juegos de casino, sobre todo para aquellos jugadores con menos experiencia en el área, es que suelen pensar que los juegos de mesa son menos rentables que las máquinas. O hay muchas personas que se sienten intimidados por no conocer a plenitud la manera de jugar en mesa.

Lo cierto es que las probabilidades de ganar dinero son mayores en los juegos de mesa que en otras opciones como los slots, los dados o la ruleta. Esto no quiere decir que debas dejar de lado una opción por otra de forma definitiva. Especialmente si eres principiante. Pero hay ciertos pasos que puedes cumplir hasta llegar a los juegos con mejores probabilidades de éxito. Una línea de aprendizaje que se puede seguir tanto en juegos de casino en línea como en vivo.

El blackjack, por ejemplo, es considerado el juego con mejores probabilidades de hacer dinero. Y, aunque para muchos pueda parecer mentira, es también considerado como uno de los juegos más fáciles, especialmente entre los de mesa.

Ahora, ¿cómo se determina que juego reparte más dinero? Uno de los términos más importantes que deben entender los jugadores es el de House Edge. Cada juego tiene un House Edge diferente y se trata del porcentaje de ventaja que tiene el casino en cada apuesta.

Es así como se determina una gran parte de las ganancias de los casinos, ya que no pueden depender solamente de las pérdidas de los jugadores. Un house edge del 1% en un juego quiere decir que de $1000 MXN apostados, el casino espera tener una ganancia de $10 MXN, más las pérdidas que se han acumulado durante la jornada. Básicamente es lo que refuerza el dicho de que la casa siempre gana.

Según un reportaje publicado por The Wall Street Journal, alrededor de un 13% de los apostadores son los que en verdad terminan con ganancias luego de su paso por un casino. Blackjack y Poker son de los juegos donde las personas tienen más probabilidades de éxito. Otro juego muy popular son las tragamonedas. En el casino YAK de Codere hay múltiples opciones de slots diferentes. Este es un juego en el que los casinos suelen tener un house edge de entre el 5% y 10%.

Blackjack es el favorito

Tanto en los juegos en línea como en vivo, el blackjack es considerado uno de los juegos que mejor paga en los casinos. Esto, obviamente, también depende mucho de que los apostadores sigan una buena estrategia de apuestas. Muy similar al Blackjack es el Baccarat, que también suele tener un house edge favorable a los jugadores.

En general, los juegos de cartas suelen ofrecer buenas probabilidades de ganancia. El poker también es una opción muy atractiva para los asiduos a los casinos. Hoy en día son muchos los tipos y estilos de póker que se pueden jugar tanto en línea como en vivo y todos ofrecen diferentes house edge, aunque casi siempre favorables para el apostador.

Los dados y la ruleta son opciones atractivas

Aunque no todos los casinos lo ofrecen, los dados suelen ser una de los juegos con mejores probabilidades y entre los que más pagan. Y es un juego mucho más sencillo de lo que parece. Le sigue muy de cerca la ruleta, que dependiendo de la estrategia utilizada también paga bien. Escoger entre rojo y negro suele ser una de las estrategias más seguras a seguir, con un 48-48 de posibilidades de éxito la mayoría de las veces. Y, si se elige apostar por un número favorito, el pago puede ser muy bueno, aunque las probabilidades de éxito disminuyen. Esto es lo que se conoce como una apuesta a pleno; es decir, apostar a un número (hasta el 36 e incluyendo el 0) y en caso de acierto la casa paga 35 a 1.

Las tragamonedas caen al fondo de la tabla

En la clasificación de los juegos que mejor pagan, los slots estarían entre las últimas posiciones. El house edge a favor de los casinos puede ser de 10% o incluso más, según algunos estudios publicados por Forbes Magazine.

A pesar de las probabilidades existentes, hay que recordar que se trata de juegos de azar, donde la suerte tiene un papel muy importante en el resultado final. E, incluso con las mejores probabilidades, los casinos siempre tienen la ventaja.

Es por eso que los apostadores deben tener en cuenta que lo más importante es controlar ciertos aspectos del juego, como: tener una buena estrategia, en el caso de las tragamonedas mientras más alta la apuesta más alta será las probabilidades de ganar y tomar siempre un tiempo para aprender sobre el juego.