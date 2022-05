Carla Morrison recupera su amor por los escenarios

Gonzalo Flores

Carla Morrison ha sobrepasado una etapa de reencuentro consigo misma. Por su cabeza rondó la idea de dejar la música. Pero, afortunadamente, reconoce que eso quedó atrás.

En cinco años, de 2017 a la fecha, la compositora originaria de Baja California, cuestionó su porvenir. Su propósito. Incluso sus motivos como artista. En un momento de crisis que cualquier ser humano puede atravesar, tras varios años de una abrumadora fama y atención mediática que le provocó un extravío existencial. Además, se cruzó la pandemia y el encierro por la COVID-19.

Fue un momento donde la ansiedad y la depresión crecieron al grado de no querer salir de gira y que frenaron su proceso de creación musical. Ella tenía que reencontrarse, reconocerse y revalorarse, para retomar su exitosa carrera y volver a estar frente a las multitudes. Pero antes de las multitudes, ella necesitaba una pausa.

MORRIS0N SE REPLANTEA LA MÚSICA

“Pensé que ya no iba a hacer música. Estaba muy deprimida y harta de todo, por lo que no me había puesto un tiempo límite para sacar un nuevo disco. Y la que me sacó de todo esto fue la pandemia, porque me hizo preguntarme si estaba segura de no volver a cantar nunca Me enfrentó con la idea de nunca hacerlo de nuevo por el paro de actividades. Ahí decidí que quería seguir haciendo música”, contó.

En retrospectiva, Carla reconoció que cuando lanzó su primer álbum, ‘Déjenme llorar’, en 2015, ella tenía 21 años. “Esa etapa donde uno se está conociendo. Está siendo adulto por primera vez. Toda esa parte no la viví. Me la pasé trabajando y ya, no tuve un auto descubrimiento”.

Carla Morrison recibió a VSD! en conexión Zoom en exclusiva, para platicar sobre su proceso de recuperación y sanación para retomar una exitosa carrera artística que experimentó al abrir los conciertos de Coldplay en México. “Es una de mis bandas favoritas y estar ahí, abriendo sus conciertos, fue algo increíble. Son personas muy muy humanas. Son artistas abrumadores, pero fue algo muy emocionante”, afirmó.

RECUPERAR EL ÁNIMO

Para recuperar el camino, Carla y su esposo, primero se fueron a París, Francia, ciudad donde pasó tres años. Cuando se originó la pandemia por COVID-19, decidieron cambiar su lugar de residencia a Los Angeles, en Estados Unidos. Desde ese momento, Carla retomó su proceso creativo para dar vida a su cuarto trabajo discográfico. Sin el apoyo de su pareja, productor musical, así como su familia perruna, no habría salido adelante.

La mayor enseñanza de este lustro: “es no volverme a abandonar a mi misma. No dejarme a un lado. No priorizar tanto el trabajo que me termine abandonando. Hoy en redes sociales nos estamos inundando de información todos los días y ponemos en prioridad los likes, los comentarios, el tweet y no ponemos atención en que debemos pasar tiempo con nosotros mismos, porque al final la vida es un respiro y cuando te das cuenta, te la acabaste en nada”.

RENACIMIENTO DE MORRISON

Este nuevo disco lleva por nombre ‘El Renacimiento’. Se compone de 11 canciones, publicadas el pasado 29 de abril.Con ellas renueva su repertorio para el público queretano y de todos los estados del país que estén presentes en Pulso GNP, este 7 de mayo.

Afortunadamente, Carla Morrison ha hecho las pases con las giras y recobrado su emoción por los escenarios, por lo que su presentación en Querétaro será muy especial. Es una de las primeras ciudades donde comenzó su historia musical.

Además, será la única ciudad mexicana donde se presente después del idilio con los ingleses, y antes de experimentar su reencuentro con las giras fuera del país, en Estados Unidos. Hacia los últimos meses del año, recorrerá la República Mexicana. “Vamos a Estados Unidos después de Pulso y regresamos para hacer gira en México. Solo sé que se agregan y se agregan fechas”.

Carla Morrison tomará el escenario Bacardi en el Festival Pulso GNP, en el horario de 19:30 a 20:20 horas.

