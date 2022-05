Llevan danza e imagen a la plaza de armas

Magdiel Torres

La plaza de armas de Querétaro se coloreó con los tonos de la fiesta de la danza contemporánea e ibérica. El marco era inmejorable: un diálogo entre la danza, la fotografía y los espacios culturales que resultó ser la exposición ‘Trazando diálogos’.

La propuesta, en la palabras de Adriana Covarrubias, directora de la compañía de danza Proart, la exposición destaca lugares emblemático de Querétaro a través de la cámara de Édgar Olguín.

Como parte de la inauguración la compañía de danza Proart presentó una coreografía a cargo de Sandra Ostrowski y Lucía Nicolás. Sobre el escenario se presentaron las piezas ‘Sinergia’, ‘Otredad’, ‘Saxo’, ‘Ya mi mamá me decía’, ‘Susurros’, ‘La sombra’ y ‘Entre tu tierra y la mía’.

Como preámbulo al desempeño individual de las piezas, las bailarinas se presentaron a ambos costado del escenario, posteriormente inició el espectáculo dancístico con la pieza ‘Sinergia’ que, de acuerdo a la bailarina Azul Estrada Serrano, se trataba de una pieza introductoria.

Debajo del escenario, un público heterogéneo agradeció el desempeño de la compañía con vítores y aplausos. Poco después, vino el corte inaugural de la exposición que permanecerá en la plaza de armas para beneplácito de los paseantes.

Sobre la obra fotográfica, su realizador, Édgar Olguín, dijo que conoció espacios emblemáticos de Querétaro que fueron reinterpretados a través de su lente y el trabajo corporal de las bailarinas.

Las fotografías se realizaron en espacio emblemáticos del estado como una forma de dar a conocerlos al público en general y de reinterpretarlos.

“Cuando tuvimos la primer llamada no teníamos muy claro que podríamos hacer, pero al ver está exposición me di cuenta que fue muy difícil escoger solo 25 fotos. Me preguntaba cómo fue que pudimos hacer está sinergia creativa porque no nos conocíamos personalmente. Sin embrago, a partir del lenguaje corporal hicimos metáfora con estos espacios”, detalló Olguín.