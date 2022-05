La semana en imágenes

Esta semana ocurrieron diversos acontecimientos que han sacudido al mundo, aquí las imágenes.

Estos y otros momentos te mostramos a continuación.

Querétaro celebrará festival oaxaqueño

El festival oaxaqueño se realizará en Querétaro, confirmaron autoridades del Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro (CECEQ) Manuel Gómez Morín y el Patronato Oaxaqueño de Cultura Popular A.C.

El nombre oficial será “Presencia de Oaxaca en Querétaro” y se llevará a cabo del 6 al 22 de mayo en el Gómez Morín.

Sí habrá Feria Ganadera Querétaro 2022

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro, Alejandro Ugalde Tinoco, confirmó que este año sí se realizará la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, tras dos años de haberse cancelado por la pandemia por COVID.

Querétaro, sede del Green Tech Américas 2022

Arrancó en Querétaro el evento Green Tech Américas 2022, donde buscan los diversos especialistas acciones para mejorar los invernaderos y las producciones de alimentos que permitan establecer programas que implique una recuperación alimentaria y económica.

Disney graba serie en Bernal

La productora Disney+ realiza en Querétaro la producción de una serie que será estrenada en el 2023, llamada “La Partitura Secreta: El Enigma del Plomo”, misma que tiene como sede Bernal.

El director de Turismo del municipio de Ezequiel Montes, Martín Zambrano Aguilera, informó que la productora de la plataforma realiza esta serie, basada en fantasía y misterio, que tiene como escenario el Pueblo Mágico de Bernal.

Elon Musk revela sus planes para Twitter

Tras la compra de Twitter, Elon Musk ha hecho públicas sus prioridades respecto a la red social por la que pagó 44 mil millones de dólares, entre las que destaca vencer a los polémicos bots.

Djokovic volverá a los Grand Slam en Wimbledon; no tiene que vacunarse

Novak Djokovic podrá defender su título en Wimbledon, pese a que no se ha vacunado contra el COVID, ya que la inoculación no es requisito para ingresar a Gran Bretaña, dijo el martes la directora ejecutiva del All England Club Sally Bolton.

