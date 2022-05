Natanael Cano supera mala fama con trabajo

Natanael Cano reconoce que los medios le han creado una “mala fama”, pero “Natanael no se siente más ni menos”.

El cantautor, quien en poco tiempo ha revolucionado el regional mexicano al mezclarlo con elementos trap, rap y hip hop, reconoció en exclusiva para VSD! que esta imagen no refleja la realidad de cómo es y cómo vive. Sin embargo, considera que ha aceptado “esa fachada” y tomarla como un reto por superar para enfocarse en su trabajo: componer canciones que le gusten a las personas.

“En lo personal, soy supertranquilo, pero luego los medios me agarran en una movida o en algo y quedo como el malo. Entre el público y las redes soy el más malo de los malos, pero eso no es verdad. Esto lo acepto como una fachada que voy a saber usar, los medios me fueron haciendo mi fachada, yo se las acepté en vez de darles la contra, esa camiseta es mía y no es real. Soy ‘tranqui’, la fama no es real, por lo que trato de hacer las cosas que me gustan, trato de estar con la gente que me gusta, descanso, los días de trabajo son días de trabajo, trato de separar bien eso porque, si no, te quedas en un solo canal de fama, fiestas, dinero y no me gusta; trato de agarrar el canal de mis amigos de una vida normal y cuando toque trabajo, ahí me enfiesto. Me gusta enfiestarme en el trabajo, porque disfruto mucho estar arriba del escenario”.

Su trabajo es crear canciones. Uno de sus temas ha superado los 194 millones de reproducciones en Spotify. Su más reciente sencillo, ‘Brilla’, fue lanzado el 8 de abril y ya superó los 8 millones de reproducciones.

‘Brilla’ se desprende de su nuevo trabajo discográfico titulado ‘Nata Kong’, de 18 canciones en las que recurre a corridos y trap como “un capricho personal”. El álbum incluye el ‘track’ ‘Nataaoki’, colaboración a invitación del ‘DJ’ Steve Aoki.

“Me invitó a un ‘show’ de él en Cancún, después me invitó a su casa y grabamos la canción como en 30 minutos; fue increíble”, recordó.

El álbum, así como el despunte en la industria en general de Natanael Cano, se generó en medio de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, reconoció que 2021 fue el año más adverso y en el que logró madurar su perspectiva ante el paro de la industria y la falta de conciertos. De ahí se generó ‘Nata Kong’ que, más allá de reflejar que él pudiera sentirse en la cima del Empire State por el momento artístico que atraviesa, es un llamado a sus seguidores “a que escribiendo bien y grabando bien te puedes sentir en la cima del Empire State y que su compita Nata todavía nos queda más tiempo de buena música y la gente nos va a seguir aceptando”.

VISITA A QUERÉTARO

Después de presentarse en la mayoría de los festivales que se han reactivado en 2022, como el Vive Latino, Pa’l Norte, Ceremonia e incluso Coachella, Natanael Cano sabe que el Pulso GNP 2022 es otro foro importante que aprovechará para armar una gran fiesta junto al público.

“Nosotros solo vamos a los festivales; cantamos. No nos sentimos raros ni diferentes; somos igual a todos los demás. Al final, cuando me subo al escenario, se nota que a la gente le gustan los corridos, el regional, se saben las canciones”,

expresó.

Natanael adelantó que , para sus seguidores queretanos, presentará un repertorio renovado en el que se incluirán los nuevos temas.

“Estamos en el ojo del huracán ahorita. 2022 será un año de trabajo, de escenarios, de nueva música, de corridos, de regional… Nos vamos a enfocar mucho en corridos, a los fanáticos les encantan y nos los piden mucho, por lo que les vamos a dar corridos”.

Natanael Cano cerrará el escenario principal ‘Vivir es increíble’ el próximo 7 de mayo, de 0:50 a 1:50 horas.