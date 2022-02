Germán Silva concluye recorrido por el país el domingo

Redacción

El ultramaratonista Germán Silva, concluirá el próximo domingo con el gran reto ‘Pinole, corriendo por las venas de México’. Este inició el pasado 2 de noviembre de 2021 en Tijuana hasta Tulum, Quintana Roo.

Germán Silva, tocando la playa y las pirámides de Tulum, dará fin a la travesía de de 5 mil 40 kilómetros de norte a sur. La travesía la realizó durante 19 estados de la república mexicana.

“Hasta el pasado miércoles llegué a 96 días de carrera. Pero el día 24 de febrero se planea hacer un cierre final en Cozumel, para compartir con acompañantes y amigos. Será aproximadamente de 25 kilómetros”, comentó Germán Silva.

El gran esfuerzo de Germán Silva quedará plasmado en una serie, cuyo único fin, es mostrar las riquezas gastronómicas, geográficas, turísticas y deportivas del país, mediante ‘streamings’ como Netflix, Amazón, National Geographic, con quienes ya se encuentran en negociaciones con la productora TGC, liderada por Tata Guzmán C.

“En los últimos 5 días, contando el día de ayer, estoy corriendo 60 kilómetros diarios, a un ritmo inferior a los 5 minutos por kilómetro y quedan al menos 270 kilómetros para terminar en Tulum”, agregó.

119 MARATONES HABRÁ REALIZADO GERMÁN SILVA

Al final de ‘Pinole, corriendo por las venas de México’, Germán habrá hecho un poco más de 119 maratones, en un esfuerzo descomunal que lo coloca como un récord man, muy difícil de superar.

“Quiero dedicar el esfuerzo para inspirar y motivar a quienes, de distintas maneras hemos sufrido estragos causados por la peor pandemia de la historia a nivel mundial.

“A lo largo del trayecto conocí a muchos mexicanos, disfruté de sus sonrisas. Me hicieron más fuertes con su aliento y me encantaría que un gran número de aficionados estuvieran presentes en mi llegada ¿y por qué no?, corran conmigo aunque sea en el último tramo el domingo, llegando a Tulum”, aseguró.

“Finalmente quiero agradecer a todos los mexicanos con los que conviví durante el trayecto y a los integrantes de los equipos de corredores que se sumaron conmigo en alguna de las etapas, y mi gratitud infinita a mi gran equipo de trabajo, pues sin ellos, no hubiera podido completar el recorrido”.