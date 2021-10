Para muchos amantes de la moda la ecuación perfecta puede ser ropa más tendencias, pero si además le sumamos el factor “precio bajo”, sin duda puede ser la parte favorita de muchos; y tiene todo el sentido del mundo, pues la mayoría de los mexicanos destinan alrededor del 13% de sus ingresos en ropa y calzado.

Entonces, ¿se puede ahorrar y estar a la moda al mismo tiempo? ¡Por supuesto que sí! Sigue leyendo porque estás a nada de descubrir el secreto de muchos para lucir siempre en tendencia.

Aunque para muchos es imposible creerlo, la ropa de segunda mano o también conocida como second hand, puede tener varios beneficios. Estos son cinco de ellos:

Look único

Una de las ventajas de la ropa second hand es la exclusividad, ya que puedes tener un estilo único al encontrar prendas que no hallarás en otros lugares. Además, si eres adicto a determinadas marcas o te gusta lo vintage, esta es una gran oportunidad para sumergirte en el mundo de la moda circular.

Créelo, las prendas que adquieras harán de tu closet algo único.

Como consejo, adquiere prendas básicas para que puedas combinarlas con las prendas que sigues usando. Como por ejemplo sudaderas, vestidos, abrigos de moda, etcétera.

Calidad sobre cantidad

Una de las grandes ventajas de este tipo de ropa es justo la calidad con la que está hecha. En este aspecto te recomendamos adquirir prendas que estén hechas de telas naturales como algodón, cáñamo, lino, sisal, entre otros, pues duran más y son telas suaves.

Recuerda, siempre es mejor calidad que cantidad pues a la larga te darás cuenta de que esa blusita que tanto te encantó y que encontraste en algún bazar, se quedará contigo por mucho tiempo gracias a los materiales que la constituyen.

Fácil adquisición

Estamos viviendo en una época donde ya no es necesario ir a una tienda de ropa para poder comprar pues, gracias a la tecnología, podemos encontrar cientos de e-commerce (como GoTrendier México), así como cientos de páginas en Instagram y Facebook donde podrás encontrar de todo.

Todo es cosa de explorarle tantito.

Socialmente responsable

La pandemia vino a cambiar la mayoría de nuestros hábitos de consumo pues, sin querer queriendo, nos hizo ver toda la contaminación que generamos (la industria textil según la ONU, es la responsable del 10% de las emisiones globales de carbono), es por ello que en más de un sentido, la ropa de segunda mano es perfecta si queremos reducir las emisiones de CO2, ahorrar algunos cientos de litro de agua y de paso, ayudar a la economía local.

Así que no porque sea un granito de arena, no significa que no tenga impacto

Favorece a la economía

Esta es la parte favorita de muchos pues gracias a que es ropa de segunda mano, puedes encontrarla a precios súper accesibles, pero si eso no es motivo suficiente, como plus, puedes vender esa ropa que ya tiene rato que no usas mediante varios canales de venta.

¡Experimenta! Además de que tu closet agradecerá tener menos peso, podrás ganarte unos pesitos de más.

Como verás, ahorrar en moda, no es tan complicado, sólo se trata de sumergirse en aquellas opciones underground que te pueden hacer ahorrar y de paso, ponen su granito para ayudar al planeta.