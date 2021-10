En la víspera de su nuevo álbum ‘Music of the spheres’ Coldplay anunció su gira mundial para el 2022.

El tour iniciará el 18 de marzo en Costa Rica, seguirán República Dominicana, México, Estados Unidos, Alemania, Polonia, Francia, Bélgica y terminará con Reino Unido.

Los acompañará Gabriela Wilson, mejor conocida como H.E.R y la banda London Grammar.

Coldplay se presentará el 25 de marzo en el Estado BBVA de Monterrey, el 29 en el Akron de Guadalajara y el 3 de abril en el Foro Sol de CDMX.

Tuesday October 19, 9pm UK time // #MusicOfTheSpheres @LISTENING_PARTY #TimsTwitterListeningParty // Join us to listen along to the album together pic.twitter.com/BzZru79eiu

— Coldplay (@coldplay) October 13, 2021