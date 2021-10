Antonio González

La cultura del tatuaje cada día es más amplia en la sociedad, ya que es una expresión artística que data desde hace más de un milenio. Actualmente se ha popularizado, convirtiéndose en una parte importante de la identidad de la gente.

Los estilos que se utilizan para el tatuaje son variados y cada artista lo expresa a su manera. Fernando Unda es un artista cuyo principal estilo es el micro realismo.

“Yo siempre tuve esa pasión por las artes, la música, los dibujos entonces desde chiquito empecé a dibujar, mis cuadernos estaban llenos de dibujos”, dijo Unda. “Yo estudié finanzas, pero al momento de trabajar me sentía cansado, hostigado, y es por eso que decido dejar la carrera de finanzas por seguir mi sueño. El desarrollo ha sido relativamente rápido en comparación con otros tatuadores, y se lo atribuyo mucho a que siempre hice dibujo”.

El estilo del microrrealismo se basa en tatuaje a menor escala pero con mucho detalle, tomando temas artísticos clásicos, contemporáneos y arte absurdo, entre otros.

“Para alguien que quiera dedicarse al tatuaje, yo recomendaría principalmente que dibujen mucho, que aunque parezca que el proceso es lento, sigan intentándolo hasta perfeccionar su estilo.

“La mayoría de las personas me contactan a través de mi Instagram y me mandan alguna referencia de lo que desean para así yo realizar el diseño del tatuaje. Mucha gente también piensa que el precio va de la mano con el tamaño, pero en mi caso no es así, pues en un espacio muy pequeño puedo hacer cosas demasiado detalladas”, explicó.