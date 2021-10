Whatsapp, Facebook e Instagram, todas propiedad de Facebook, se ha reanudado después de seis horas sin funcionar en España y en otras partes del mundo, aunque todavía presenta problemas a algunos usuarios.

Desde las 9:00 horas Whatsapp no permitía enviar ni recibir mensajes, mientras que Instagram no dejaba actualizar el muro de publicaciones o la barra de ‘stories’ y Facebook no permitía acceder a la red social. De hecho, al acceder a Whatsapp Web, el único mensaje disponible era el de “5xx Server Error”.

La caída ha generado un amplio eco en otras redes sociales como Twitter, donde Whatsapp se ha convertido ‘trending topic’ con más de medio millón de menciones en menos de una hora.

Por su parte, Facebook ha emitido un escueto comunicado en el que ha pedido perdón a los usuarios y ha asegurado que resolverá el incidente en el menor tiempo posible.

Apologies to everyone who hasn’t been able to use WhatsApp today. We’re starting to slowly and carefully get WhatsApp working again.

Thank you so much for your patience. We will continue to keep you updated when we have more information to share.

— WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021