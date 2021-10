Aplicaciones de Facebook, WhatsApp e Instagram dejaron de funcionar ¿trataste de compartir un meme, mandar un mensaje en Messenger, escribir por WhatsApp o subir una ‘selfie’ a Instagram y no pudiste?, no es por tus datos o señal de internet, sino que las aplicaciones se cayeron.

Usuarios en Twitter reportaron la falla de sus principales competidores y no tardaron en aparecer memes y bromas de la situación que atravesaban las aplicaciones.

Aquí algunos de ellos:

Yo esperando a que vuelva WhatsApp para responder los 0 mensajes que me han enviado. pic.twitter.com/zKat9pHmgI

Me la Juego Si De Aquí a 1 Hora no Regresa Facebook, Whatsapp o Instagram Regalo 5$ Entre Todos los que den Like & Rt a este tweet 🙂 #GraciasTwitter pic.twitter.com/mOZrpAvnXx

— Bolivar4 ⚡ (@jbolivar410) October 4, 2021